Kamerun'da kaçırılan çocuklar serbest

Ayrıca 31 Ekim'de kaçırılan 11 çocuğun da bırakılmasıyla toplam 90 çocuk özgürlüğüne kavuştu.Kamerun'da Pazar günü bir Hristiyan Presbiteryen misyoner okulunu basan ve ayrılıkçı oldukları düşünülen kişilerin kaçırdığı 79 çocuk Çarşamba günü serbest kaldı. 79 çocuğa ek olarak 31 Ekim'de kaçırılan 11 çocuğun da serbest kalmasıyla birlikte, rehin tutulan 90 çocuğun tümü özgürlüğüne kavuşmuş oldu.

Ayrıca çocuklarla birlikte kaçırılan diğer üç kişiden birisi olan sürücü de serbest kalırken, okul müdürü ve bir öğretmenin akıbeti henüz bilinmiyor.

Öğrencilerin serbest bırakılmasını Kamerun İletişim Bakanı Issa Bakary Tchiroma duyururken, hangi şartlarla özgürlüklerine kavuştuklarına ve herhangi bir fidye ödemesi yapılıp yapılmadığına dair bir açıklamada bulunmadı.

Konuyla ilgili konuşan Kamerun Ordu Sözcüsü Didier Badjeck, askeri güçlerin çocukların yerlerini tespit edilmesiyle birlikte serbest kaldıklarını belirtti.

İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı hareketi

Eski bir Fransız, İngiliz ve Alman sömürgesi olan Kamerun'da ağırlıklı olarak konuşulan Fransızca'nın yanı sıra İngilizce de anadil olarak kabul ediliyor. Ancak olayın gerçekleştiği Kuzeybatı Bölgesi'nin haricinde, ülkenin Güneybatı Bölgesi'nde de genel olarak İngilizce konuşuluyor.