Silahlı ayrılıkçı grupların liderleri ile bazı muhalefet partileri ise hükümetin toplantılara katılma davetini reddetti.

Yerel basındaki haberlere göre, 4 Ekim'e kadar sürecek kapsamlı ulusal diyalog toplantılarına, ülkenin 10 bölgesi ve yurt dışından 400 kişi katılıyor.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanıp Kamerun'a iade edilmişti.

Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 20 Ağustos'ta, ayrılıkçı lider Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

