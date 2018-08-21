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Kamerun'da Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kamerun'da Kurban Bayramı

KAMERUN (AA) - Kamerun'un Yagoua kentinde halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Kamerun'un Yagoua kentinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde Yagoua Camisi'ni doldurdu.

Namaza erkek, kadın ve çocukların yoğun katılım göstermesiyle cemaat sokaklara taştı.

2018 yılı kurban organizasyonu kapsamında kente gelen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi de çocuklara şeker dağıttı, halkla bayramlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Kamerun'un Yagoua

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