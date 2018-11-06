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Kamerun'da muhalif lider Kamto gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Ekimdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin adaylarından Maurice Kamto, Paul Biya'nın yemin ederek 7'nci kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesini protesto yürüyüşünde gözaltına alındı

Kamerun'da 7 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan siyasetçilerden Maurice Kamto'nun gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kamerun İçin Yeniden Doğuş Hareketi Partisi (MRC) Başkanı Kamto, partisinin, mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın bugün yemin ederek 7'nci kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesini protesto etmek amacıyla başkent Yaounde'de düzenlediği protesto yürüyüşü sırasında gözaltına alındı.

Diğer yandan pazar günü Bafoussam kentinde yapılan başka bir gösteride MRC'nin 39 üyesi gözaltına alınmıştı.

Ülkeyi 35 yıldır yöneten 85 yaşındaki Biya, resmi seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 71,28'ini alarak 7'nci kez cumhurbaşkanlığı yapmaya hak kazanmıştı.

Oyların yüzde 14,23'ünü alarak seçimde 2'nci olan Kamto sonuçlara itiraz etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun MAurice Kamto

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