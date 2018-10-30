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Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:19 | Son Güncelleme

Çatışmada 15 ayrılıkçı öldürüldü

Kamerun'un Kuzeybatı bölgesinde, ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 15 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Bölgedeki Jandarma Birliğinin komutanı General Essoh Jules Cesar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların birliğe saldırı düzenlediklerini belirtti.

İhbarını önceden aldıkları için saldırıyı kolayca savuşturduklarını ifade eden Cesar, 15'ten fazla ayrılıkçının öldürüldüğünü aktardı.

General Cesar, pazartesi günü Menchum bölgesinde düzenledikleri operasyonda, Esu kabilesinin geleneksel liderini ayrılıkçıların elinden kurtardıklarını ve çok sayıda ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Essoh Jules Cesar, operasyonda ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Ambazonya ülkesine ait bayraklar, askeri üniformalar ile çok sayıda silah ele geçirildiğini de belirtti.

Kamerun'da mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın 7 Ekim'de tekrar seçilmesinin ardından ordu, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki ayrılıkçılara yönelik operasyonlara ağırlık vermeye başladı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

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ayrılıkçı Kamerun

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