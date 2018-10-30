Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma

Kamerun'un Kuzeybatı bölgesinde, ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 15 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Bölgedeki Jandarma Birliğinin komutanı General Essoh Jules Cesar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların birliğe saldırı düzenlediklerini belirtti.

İhbarını önceden aldıkları için saldırıyı kolayca savuşturduklarını ifade eden Cesar, 15'ten fazla ayrılıkçının öldürüldüğünü aktardı.

General Cesar, pazartesi günü Menchum bölgesinde düzenledikleri operasyonda, Esu kabilesinin geleneksel liderini ayrılıkçıların elinden kurtardıklarını ve çok sayıda ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Essoh Jules Cesar, operasyonda ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Ambazonya ülkesine ait bayraklar, askeri üniformalar ile çok sayıda silah ele geçirildiğini de belirtti.

Kamerun'da mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın 7 Ekim'de tekrar seçilmesinin ardından ordu, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki ayrılıkçılara yönelik operasyonlara ağırlık vermeye başladı.

- Anglofon krizi