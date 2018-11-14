HABER

Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 21:05 | Son Güncelleme

Çatışmada 29 ayrılıkçı öldü

Kamerun'un Kuzeybatı bölgesinde, ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 29 silahlı ayrılıkçının öldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, salı günü Kuzey-Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki Nkambe kentinde Kamerun ordusu ile ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı olduğu belirtilen 29 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi.

Ayrılıkçıların, bölgedeki Fulani kabilesinden çobanlara saldırması üzerine ordu güçlerinin operasyon düzenlediği belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçleri, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmata el koydu.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
İSKİ 2019 mali yılı bütçesi onaylandıİSKİ 2019 mali yılı bütçesi onaylandı
Türkiye'den flaş açıklama: Uluslararası soruşturma şartTürkiye'den flaş açıklama: Uluslararası soruşturma şart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anglofon ayrılıkçı çatışma Kamerun Kriz ölü

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İyilik varsa 'umut' var

İyilik varsa 'umut' var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.