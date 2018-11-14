Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma

Kamerun'un Kuzeybatı bölgesinde, ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 29 silahlı ayrılıkçının öldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, salı günü Kuzey-Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki Nkambe kentinde Kamerun ordusu ile ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı olduğu belirtilen 29 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi.

Ayrılıkçıların, bölgedeki Fulani kabilesinden çobanlara saldırması üzerine ordu güçlerinin operasyon düzenlediği belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçleri, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmata el koydu.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

