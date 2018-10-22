Kamerun'da Paul Biya 7. kez cumhurbaşkanı oldu

Anglofon krizinin yaşandığı Kamerun'da, 7 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın kazandığı bildirildi.

Kamerun Seçim Komisyonundan (ELECAM) yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'de düzenlenen seçimde Biya oyların yüzde 71,28'ini aldı.

Cumhurbaşkanı Biya'nın en yakın rakibi Rönesans Hareketi Partisi Genel Başkanı Maurice Kamto'nun oyların yüzde 14,23'ünü, Evren Partisi Genel Başkanı Cabral Libii'nin yüzde 6,28'ini, Sosyal Demokratik Cephenin (SDF) adayı Joshua Osih'in de yüzde 3,35'ini aldığı açıklandı.

Kamerun'da kayıtlı yaklaşık 6,66 milyon seçmenin yüzde 53,85'inin sandık başına gittiği belirtildi.

Ülkeyi 35 yıldır yöneten 85 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Biya böylece 7. kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek ve 7 yıl daha görev yapacak.

Öte yandan İngilizce konuşulan güneybatı ve kuzeybatı bölgelerinde ayrılıkçıların seçimi engelleme çabaları kısmen başarılı oldu. Güneybatıda seçime katılım oranı yüzde 15,94'de, kuzeybatıda yüzde 5,36'da kaldı.

Muhaliflerin çatı aday çıkaramaması ve muhalif seçmenin ilgisizliği, Biya'nın seçimi kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak görülüyor.