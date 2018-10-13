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Kamerun'da seçim tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

Ülkedeki 4 muhalif aday seçimlerin iptali için Anayasa Konseyine dilekçe sundu

Kamerun'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Ülkedeki 4 muhalif aday mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın favori gösterildiği seçimlerin, usülsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kısmen ya da tamamen iptalini istiyor.

Yerel basındaki haberlere göre, ana muhalefet partisi Sosyal Demokratik Cephe (SDF) lideri Joshua Osih, Kamerun için Yeniden Doğuş Partisi (MRC) Başkanı Maurice Kamto, Dayanışma Entegrasyonu Ulusal Birliği (Evren) Partisi Başkanı Cabral Libii ve Sosyal Yenilik için Birleşik Halklar (Purs) Partisi Başkanı Serge Espoir Matomba, seçimlerin kısmen veya tamamen iptal edilmesi için Anayasa Konseyine dilekçe verdi.

Adaylar, Ülkenin Kuzey-Batı ve Güney-Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerinde çoğunluk oy kullanmadığı halde "oy kullanan seçmen oranında" abartı olduğunu savunuyor.

Muhaliflerin aksine birçok gözlemci seçimin şeffaf ve kurallara uygun olarak düzenlendiğini belirtiyor.

- Şiddet olayları

Öte yandan adaylardan Kamto ve Libii'nin hafta içinde seçimin galibi olduklarına ilişkin açıklamaları ülkede tepkilere neden olmuştu. Yerel yetkililer söz konusu 2 adayı, seçimi provoke etmekle suçlamıştı.

Pazar günü oy verme işleminden sonra çıkan çatışmalarda ise 2'si asker 3'ü seçim görevlisi 10'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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cumhurbaşkanı iptal Kamerun seçim

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