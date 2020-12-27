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Kamerun’da trafik kazası: 40 ölü, 18 yaralı

27.12.2020 17:58 | Son Güncelleme:
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Afrika ülkesi Kamerun’da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.Afrika ülkesi Kamerun’da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Afrika ülkesi Kamerun’da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
Afrika ülkesi Kamerun’da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yerel Polis Şefi Polly Ibo yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Yaounde-Fomban yolunda meydana gelen trafik kazasında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını aktardı. Ibo, yaralıların tedavi için başkent Yaounde’ye götürüldüğünü açıkladı.
Eyalet yetkili Absalom Monono Woloa ise 70 kişilik bir otobüsün batıdaki Foumban kasabasından başkent Yaounde’ye giderken, saat 2 civarında yolda bir insan kalabalığından kaçınmaya çalıştığı sırada bir kamyona çarptığını aktardı.
Öte yandan Kamerun ve Afrika’daki diğer ülkelerde, yolların ve araçların yetersiz bakımı nedeniyle ölümcül trafik kazaları çok sık yaşanıyor.

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