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Kamerun'da yerel seçim tarihi bir kez daha uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 03:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Paul Biya, Anglofon krizi ve Boko Haram tehdidini gerekçe göstererek, bu yıl yapılması planlanan seçimleri 2020'ye erteledi

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da belediye seçimlerinin güvenlik gerekçesiyle bir kez daha ertelendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Paul Biya, 2018'den 2019'a ertelediği yerel seçim tarihini bir kez daha uzatarak, 29 Şubat 2020'de yapılması kararını verdiğini duyurdu.

Erteleme kararı, ülkenin Kuzey Batı ve Güney Batı bölgelerinde devam eden Anglofon (İngilizce konuşan) krizi ile Uzak Kuzey'deki Boko Haram tehdidi nedeniyle alındı.

Kamerun'u 37 yıldır yöneten 86 yaşındaki Cumhurbaşkanı Biya, aynı gerekçelerle 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan belediye seçimlerini 2019'a ertelemişti.

- Anglofon krizi ve Boko Haram tehdidi

Hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış Anglofon krizi patlak vermişti.

Kriz Grubu'nun son raporuna göre, Anglofon krizinde 1850 kişi yaşamını yitirdi. Krizin başından beri 530 bin kişi ülke içinde yerinden olurken, 35 bini komşu ülke Nijerya'ya kaçan on binlerce kişi mülteci konumuna düştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram terör örgütü ise 2015'ten bu yana Kamerun'da zaman zaman şiddet eylemleri gerçekleştirip bombalı saldırılar düzenliyor.

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