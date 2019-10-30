HABER

Kamerun'daki toprak kaymasında ölü sayısı 42'ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 03:58 | Son Güncelleme

Kamerun'daki toprak kaymasında ölü sayısı 42'ye çıktı

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu dün gece Bafoussam'da yaşanan büyük heyelanda 22 kişi daha yaşamını yitirdi.

Resmi kaynaklar, 11 evin toprak altında kaldığı heyelanda 26'sı çocuk toplam 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Emniyet yetkilileri ve itfaiye ekipleri, toprak kaymasından etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Cumhurbaşkanı Paul Biya yayımladığı açıklamada, "Bafoussam'daki toprak kaymasında birçok vatandaşımın yaşamını yitirdiğini üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyorum. Bu acı verici durum nedeniyle ölenlerin ailelerine yürekten başsağlığı mesajlarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesinin Bafoussam kentindeki Gouatchié 4 semtinde pazar gecesi yağan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan heyelanda 11 ev toprak altında kalmış ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
Bağcılar'da aynı cadde üzerindeki iki kafe kurşunlandıBağcılar'da aynı cadde üzerindeki iki kafe kurşunlandı
Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafoussam heyelan Kamerun Toprak yağmur

En Çok Okunan Haberler

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da cami inşaatına domuz kafası bırakıldı

İşçiler fark etti! Almanya'da çirkin provokasyon!

Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.