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Kamerun'dan ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 02:55 | Son Güncelleme

Kamerun hükümeti, ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy'nin ülkedeki muhaliflerin tutuklanması ve Anglofon krizine yönelik açıklamalarını eleştirdi - Hükümet Sözcüsü Rene Emmanuel Sadi: - "Kamto ve destekçilerinin tutuklanması hususunda Nagy'nin yeterli bilgiye sahip olmadığı görülüyor" - "Kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki Anglofon krizi, Kamerun'un iç işlerine yönelik perde altında yapılan bir ihanet girişimidir"

Kamerun devleti, ABD'nin ülkedeki Anglofon krizi ve muhaliflerin tutuklanmasına ilişkin tutumuna tepki gösterdi.

Hükümet Sözcüsü Rene Emmanuel Sadi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy'nin 5 Mart'ta uluslararası bir radyoya verdiği röportajda, Kamerun'daki tutuklu muhalif lider Maurice Kamto'nun bırakılması "çok akıllıca olur" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Nagy'nin "Hükümet, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki krizi yönetmekte daha ciddi adımlar atmalı" açıklamalarını da eleştiren Sadi, ABD müsteşarının Kamerun hükümetine ve politikalarına yönelik eleştirilerinin kendilerini memnun etmediğini söyledi.

"Kamto ve destekçilerinin tutuklanması hususunda Nagy'nin yeterli bilgiye sahip olmadığı görülüyor" diyen Sadi, Anglofon krizine ilişkin "Kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki Anglofon krizi, Kamerun'un iç işlerine yönelik perde altında yapılan bir ihanet girişimidir." şeklinde konuştu.

Sadi, Kamto ve destekçilerinin kamusal düzene zarar vermek, isyan çıkarmak, vatanseverliğe aykırı davranışlarda bulunmak ve ülkedeki ve yurt dışında yer alan Kamerun büyükelçiliklerindeki devlet mallarını imha etmek suçlarından gözaltına alındığını savundu.

- ABD'li müsteşarın Kamerun ziyareti iptal edilebilir

ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Nagy'nin, Kamerun İçin Yeniden Doğuş Hareketi Partisi (MRC) lideri Kamto'nun durumunun yanı sıra birçok konuyu Kamerunlu yetkililerle görüşmek için başkent Yaoun'a 17-18 Mart'ta bir çalışma ziyareti gerçekleştirmesi planlanmıştı.

Planlanan bu ziyaretin gelişen söz konusu hadiseler üzerine ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği öne sürülüyor.

Maurice Kamto ve 2 mensubu, 26 Ocak'ta partisinin düzenlediği protestolardan 2 gün sonra gözaltına alınmıştı. Sonrasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri 100'e yakın Kamto destekçisini daha gözaltına almıştı. Kamto ve beraberindekilerin yargılanmasına devam ediliyor.

Ekim ayındaki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, halen seçimi kazandığını iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Anglofon Kamerun Kriz Rene Emmanuel Sadi

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