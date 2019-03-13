Kamerun'dan AB'ye tepki

Kamerun devleti, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkedeki Anglofon krizinin iyi yönetilmediğine ve bazı muhaliflerin haksız yere tutuklandığına ilişkin suçlamalarını reddetti.

Hükümet Sözcüsü Rene Emmanuel Sadi yaptığı yazılı açıklamada, Kamerun İçin Yeniden Doğuş Hareketi Partisi (MRC) lideri Maurice Kamto ve destekçilerinin tutuklanmasının ülke yasalarına ve Kamerun'un imzaladığı uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin bir gezi sırasında Kamerun'daki muhaliflerin gözaltı durumu ve Anglofon krizine ilişkin endişelerini içeren konuşmasına atıf yapan Sadi, "Anglofon krizinin yaşandığı kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki durum kontrol altında ve normale dönme beklentileri her geçen gün daha da artıyor." diye konuştu.

Öte yandan Kamerun yönetimi, ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy'nin 5 Mart'ta uluslararası bir radyoya verdiği röportajda, muhaliflerin tutukluluğu ve Anglofon krizine yönelik açıklamalarına da tepki göstermişti.