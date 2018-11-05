Kamerunlu ayrılıkçılar 6 işçinin parmaklarını kesti

Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon güneybatı bölgesindeki ayrılıkçılar, Kamerun Kalkınma Şirketi (CDC) için çalışan 6 işçinin parmaklarını kesti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin ikinci en büyük işveren kurumu olan CDC adına çalışan 6 işçinin parmakları, ayrılıkçılar tarafından kesildi.

Hafta sonu parmakları kesilen çalışanlardan 4'ünün erkek, 2'sinin kadın olduğu belirtilirken söz konusu işçilerin hastanedeki tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede protesto gösterileri düzenlenmeye başlanmıştı.

Sisiku Ayuk Tabe liderliğindeki ayrılıkçılar, geçen sene 1 Ekim'de Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

