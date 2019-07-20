Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde çalışan Kamerunlu masöz Y.E.'nin (33), cinsel saldırı ile suçladığı A.E., E.K. ve T.B.T. ile kendilerine yardım ettiği öne sürülen K.G. adlı kadın jandarma tarafından yakalandı. K.G'nin, Y.E.'yi, "Sana sürekli ve ekstra bir iş buldum" diyerek, şüphelilerin yanına götürdüğü belirtilirken, saldırı anını kameraya kaydettiği iddia edilen bir kişi de aranıyor.

Kamerun'dan 3 ay önce Manavgat'ın Side turizm bölgesine gelerek 4 yıldızlı bir otelde masöz olarak çalışan Y.E.'ye, iddiaya göre, otel lojmanından tanıdığı K.G. adlı kadın, önceki gün masöz olarak ekstra bir işte çalışıp çalışmayacağını sordu. Y.E.'nin çalışabileceğini söylemesi üzerine, K.G., tanıdıkları olduğunu ve sürekli çalışacak masöz aradıklarını belirtti.

TECAVÜZ EDİP DÖVDÜLER, SOKAĞA ATTILAR İDDİASI

Dün mesaisi bittikten sonra saat 16.45 sıralarında bir otomobille otel önünden alınan Y.E., Side Mahallesi'nde bir eve götürüldü. Kendisine içki verilen Y.E'ye iddiaya göre 3 kişi tecavüz etti, bir kişi de görüntü çekti. Şüpheliler yarı baygın haldeki Y.E.'yi daha sonra dövüp sokağa attı.