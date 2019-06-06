Kamerunlu üniversite öğrencisi Sencha: Türkiye’de insanlar çok iyi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören Kamerunlu Gabriel Sencha (22), "Türkiye'de insanlar çok iyi, ırkçı değil" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye'de 6 kıtada 182 ülkeden 150 bin uluslararası öğrenci öğrenim görüyor. Türk üniversitelerini tercih eden yabancı öğrenci sayısı son yıllarda artış gösterirken, YÖK'ün başlattığı burs projesi de bu artışta etkili oldu. YÖK'un burs projesiyle öncelikle Pakistan, Kosova, Arnavutluk, Bangladeş, Makedonya, Ruanda, Uganda, Etiyopya, Gambiya, Filistin ve Sudan’daki öğrenciler hedeflendi.

'ÜLKEMDE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ SAYISI AZ'

Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyan 2'nci sınıf öğrencisi Kamerunlu Gabriel Sencha, babasının matematik, annesinin ekonomi öğretmeni olduğunu söyledi. Yurtdışında okuması için ailesinin kendisine destek verdiğini belirten Sencha, "Yurtdışında okumak istiyordum. İnternetten araştırdım ve TED Üniversitesi’ni gördüm. Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Çünkü akıllı telefonları ve bilgisayarları çok seviyorum. Nasıl çalıştıklarını anlamak istiyorum. Ülkemde bilgisayar mühendisi sayısı çok az" dedi.

'TÜRK TAKIMLARINI İYİ TANIYORLAR'

8 kardeşten üniversite eğitimi alan tek kişinin kendisi olduğunu belirten Sencha, şöyle konuştu: "Türkiye'de insanlar çok iyi, ırkçı değil. Yemekleri seviyorum. En çok da Adana kebap, lahmacun ve döneri. Buraya ilk geldiğimde hava şartlarına alışmakta zorlandım. Kamerun çok sıcak değil, ama burası yazın çok sıcak, kışın çok soğuk."

Sencha, Kamerun'da bazı Türk futbol takımlarının iyi bilindiğini ifade ederek, "Ama Galatasaray’ı çok daha iyi tanıyorlar. Ben de Galatasaray’ı tutuyorum, şampiyonuz" diye konuştu.

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