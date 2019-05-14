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Kamerun'un İngilizce konuşulan bölgesinde askeri helikopter düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 02:47 | Son Güncelleme

Anglofon Kuzey-Batı bölgesinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı bölgesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesindeki Oku kentinde 3 mürettebat ve 5 yolcu ile havalanan helikopter, bölgenin başkenti Bamenda'ya doğru yola çıktı.

Pilotun araçta sorun olduğunu bildirmesinin ardından helikopter Bamenda yakınlarında düştü.

Bamenda Bölge Hastanesine sevk edilen 8 kişiden 1'i hastanede yaşamını yitirdi.

Yolculardan 3'ünün yerel yönetici olduğu öğrenildi.

Anglofon ayrılıkçılar, sosyal medyada yaptıkları açıklamada, helikopteri kendilerinin vurduğunu iddia etti.

Ayrılıkçıların sözcüsü Tapang Ivo, "Helikopter hava sahamızı ihlal etti, biz de düşürdük." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Kamerun hükümeti, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Anglofon krizinde ayrılıkçılarla diyalog içine girmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Biya, Başbakan Joseph Dion Ngute'u barış elçisi olarak Kuzey-Batı bölgesine göndermişti.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Kriz Grubu'nun son raporuna göre, Anglofon krizinde bin 850 kişi yaşamını yitirdi. 530 bin kişi ülke içinde yerinden olurken, 35 bini komşu ülke Nijerya'ya kaçan onbinlerce kişi mülteci konumuna düştü.

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Anglofon askeri helikopter düştü Kamerun Kuzey-Batı

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