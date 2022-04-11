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Kamil Erkut Güre kimdir? Kamil Erkut Güre ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

11.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamil Erkut Güre hayatını kaybetmesi sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kamil Erkut son olarak Yargıtay Savcısı olarak görev yapıyordu. Peki Kamil Erkut Güre ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Kamil Erkut Güre kimdir? Kamil Erkut Güre ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Kamil Erkut Güre'nin biyografisi ve kariyeri ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre yaşamını yitirdi. Kamil Erkut Güre ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAMİL ERKUT GÜRE KİMDİR?

Kamil Erkut Güre, 17 Ekim 1967 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Kamil Erkut Güre, ilk, orta öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Güre, , buradan mezun olduktan sonra 1995'te 1995 yılında Hâkim adayı olarak başlayıp sırasıyla; 1998 yılında Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı, 2003 yılında Hozat Cumhuriyet Savcılığı, 2005 yılında Çankırı Cumhuriyet Savcılığı, 2009 yılında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, 2014 yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, 2015 yılında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Kamil Erkut Güre, 2019 yılının Mayıs ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. . Son olarak Yargıtay Savcısı olarak görev alan Kamil Erkut Güre, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kamil Erkut Güre 11 Nisan 2022 Pazartesi günü yaşamını yitirdi.

KAMİL ERKUT GÜRE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Nisan 2022 Pazartesi günü hayatını kaybetti.

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