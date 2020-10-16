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Kamil Koç iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 14:28 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır en çok tercih edilen ulaşım firmaları arasındaki Kamil Koç'a farklı kanallar üzerinden ulaşmak mümkün. Kamil Koç müşteri hizmetleri için doğrudan Kamil Koç çağrı merkezi ile irtibata geçebileceğiniz gibi gerekli durumlarda firmanın genel merkezine de ulaşabilirsiniz. İşte ihtiyaç duyabileceğiniz tüm Kamil Koç Turizm iletişim bilgileri...

Kamil Koç iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

1926 yılından beri şehirler arası ulaşım hizmeti sunan Kamil Koç, Bursa'dan başlayıp tüm Türkiye'ye yayılmış oldukça başarılı bir firma ve günümüzde Alman Flixbus çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Başta büyük şehirlerdeki şubeleri olmak üzere tüm şubeleri ve müşteri hizmetleri çoğu zaman yoğun bir iletişim trafiğine sahip olan şirkete farklı hangi yollardan ulaşabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Kamil Koç telefon numaraları dahil tüm iletişim bilgilerini sizin için bu yazımızda bir araya getirdik. İşte Kamil Koç iletişim bilgileri...

Kamil Koç Telefon Numarası

Bilet rezervasyonu, tarih değişikliği veya iptali gibi birbirinden farklı işlemlerinizle beraber Kamil Koç şikayet veya tavsiye hattı olarak da değerlendirebileceğiniz Kamil Koç iletişim numarası 444 0 562'dir. Yoğunluğa bağlı olarak müşteri temsilcisine ulaşmak zaman alabilse de seyahat güzergahları, servisler ve şubeler hakkında detaylı bilgi alabilir; tüm bilet işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilir ve aynı zamanda Kamil Koç şikayet hattı olduğu için memnun olmadığınız detayları da yine buraya bildirebilirsiniz.

Kamil Koç E-posta ve Genel Müdürlük Adresi

Firma ve sunduğu hizmetlerle ilgili sorularınızı, şikayetlerinizi, memnuniyetinizi ya da önerilerinizi sözlü değil de yazılı olarak aktarmak istiyorsanız Kamil Koç iletişim numarası dışında e-posta adresini de kullanabilirsiniz. Firmanın e-posta adresi: kamilkoc@kamilkoc.com.tr'dir.

Eğer genel müdürlüğe ulaşmanızı gerektiren bir durum söz konusuysa Kamil Koç genel müdürlük adresi: Panayır Mah. İstanbul Cad. No:421/A Osmangazi, Bursa

Genel müdürlük telefon numarası ise 0224 294 55 62 şeklindedir.

Kamil Koç Mobil Uygulaması

İhtiyaç duyabileceğiniz tüm işlemlere ve iletişim bilgilerine tek bir uygulama üzerinden ulaşmak için Kamil Koç'un mobil uygulamasını da tercih edebilirsiniz. Android ve iOS uyumlu Kamil Koç uygulaması sayesinde gidiş - dönüş biletiniz için rezervasyon yapabilir, kampanyaları takip edebilir, yolcunuzun nerede olduğunu adım adım görüntüleyebilir ya da gideceğiniz yerle ilgili rehber niteliğinde bilgiler edinebilirsiniz.

Kamil Koç İnternet Sitesi

Firmanın www.kamilkoc.com.tr internet adresi üzerinden tüm şubeleri haritada görüntüleyebilir ve bu şubelerin iletişim bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz. En çok merak edilen ve aranan şubelerin iletişim bilgilerini ise sizin için derledik.

Kamil Koç Ankara İletişim

Kamil Koç AŞTİ iletişim için özel bir telefon numarası bulunmamakla birlikte 444 0 562 numarasını arayabiliyorsunuz. Ancak Ankara Polatlı Otogar için 0312 622 76 36; Ankara Elmadağ Otogar içinse 0312 863 48 48 numaraları bulunuyor.

Kamil Koç Antalya Otogar İletişim

Kamil Koç'un Antalya Otogar şubesine ulaşmak için kullanabileceğiniz telefon numarası: 0242 331 11 70 şeklindedir. Alanya Otogar içinse 0242 513 59 01 numarasını aramanız gerekiyor.

Kamil Koç Esenler İletişim

Kamil Koç iletişim Esenler Otogarı için 0212 658 04 41, 0212 658 20 12, 0212 658 20 15 ve 0212 658 20 07 numaraları kullanılıyor.

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