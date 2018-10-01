GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Arena'nın geçen yıl hizmete açılmasıyla atıl duruma düşen Kamil Ocak Stadı'nın yıkımına başlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanındaki stadın yıkım çalışmalarında, 4 iş makinesi ile 25 personel görev yapıyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yaklaşık 2 ayda tamamlanması planlanıyor.

Gaziantep'te yıllarca futbolun kalbi olarak nitelendirilen Kamil Ocak Stadyumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yerini, toplumun tüm kesimlerinin yararlanabileceği "Millet Bahçesi"ne bırakacak.

Stadın yıkılmasıyla elde edilecek alanda caminin yanı sıra kütüphane ve gençlerin de yararlanacağı sosyal alan oluşturulması planlanıyor.

Dönemin spordan sorumlu Devlet Bakanı Kamil Ocak tarafından 44 yıl önce yaptırılan stat, geçen yıl Gaziantep Arena'nın hizmete sunulmasıyla atıl duruma düşmüştü.

