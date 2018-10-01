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Kamil Ocak Stadı'nın yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 13:52 | Son Güncelleme

Gaziantep Arena'nın geçen yıl hizmete sunulmasıyla atıl duruma düşen stadın yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla "Millet Bahçesi" yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Arena'nın geçen yıl hizmete açılmasıyla atıl duruma düşen Kamil Ocak Stadı'nın yıkımına başlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanındaki stadın yıkım çalışmalarında, 4 iş makinesi ile 25 personel görev yapıyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yaklaşık 2 ayda tamamlanması planlanıyor.

Gaziantep'te yıllarca futbolun kalbi olarak nitelendirilen Kamil Ocak Stadyumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yerini, toplumun tüm kesimlerinin yararlanabileceği "Millet Bahçesi"ne bırakacak.

Stadın yıkılmasıyla elde edilecek alanda caminin yanı sıra kütüphane ve gençlerin de yararlanacağı sosyal alan oluşturulması planlanıyor.

Dönemin spordan sorumlu Devlet Bakanı Kamil Ocak tarafından 44 yıl önce yaptırılan stat, geçen yıl Gaziantep Arena'nın hizmete sunulmasıyla atıl duruma düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kamil Ocak Stadı

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