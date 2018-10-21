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Kamışın neye dönüşüm yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğal yetişen kamışlar, yaklaşık bir yıl kurutularak hünerli ellerde özellikle tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından neye dönüşüyor - İçi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılan kamışlar, yontma ve zımpara işlemlerinin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle ruha dokunuyor - Neyzen ve ney yapımcısı Cemil Kahiloğulları: - "Dünyanın en değerli kamışları Samandağ'da yetişiyor. Kalitesi ve boğumunun uygunluğu dolayısıyla ney yapımında kamışlarımız tercih ediliyor"

CEM GENCO - Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğal yetişen kamışlar, yaklaşık bir yıl kurutularak hünerli ellerde tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından ney haline getiriliyor.

Kalitesi ve boğumunun uygunluğu dolayısıyla ney yapımında çok fazla tercih edilen Samandağ kamışları, uzun ve zahmetli emeğin ardından neyzenlerle buluşuyor.

Doğal ortamında yetişen ve ustalarca özenle toplanan kamışlar, atölyelerde boyutlarına göre istiflenerek kurutulmaya bırakılıyor.

Bir yıl sonunda içi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılan kamışlar, yontma ve zımpara işlemlerinin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle ruha dokunuyor.

- "Dünyanın en değerli kamışları Samandağ'da yetişiyor"

Hataylı 61 yaşındaki neyzen ve ney yapımcısı Cemil Kahiloğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlikte tanıştığı neyden 40 yıldır ayrılamadığını söyledi.

Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu anlatan Kahiloğulları, "15 yıldır ney üretiyor, satıyor ve üflüyorum. Dünyanın en değerli kamışları Samandağ'da yetişiyor. Kalitesi ve boğumunun uygunluğu nedeniyle ney yapımında kamışlarımız tercih ediliyor. Her kamıştan ney olsaydı enstrümanın değeri kalmazdı. Özenle sazlıklardan seçtiğimiz kamışları kesip atölyeme getiriyorum, burada bir yıl kurumaya bırakıyorum.'' diye konuştu.

Neylerden daha gür ve tok ses alabilmek, aynı zamanda dayanıklılığını artırabilmek için yağa batırıldığını dile getiren Kahiloğulları, şöyle devam etti:

"Yakılarak delikler açılan neylerin ömrünün az olmasından dolayı ben bu işlemi oyarak yapıyorum. Bir yıl boyunca gözümüz gibi baktığımız kamışlar, binbir emekle ney haline dönüşüyor. Samandağ kamışları dünyada kalitesiyle adından uzun yıllardır söz ettiriyor. Bunu bilen neyzenler Hatay'dan ney talep ediyor. Atölyemdeki neyleri internet yoluyla satışa çıkarıyorum. Şu ana kadar Amerika, İtalya, Almanya, İspanya, Fransa, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, İskoçya, Norveç, İsveç ve Mısır gibi ülkelere ürün gönderdim. Neylerin yoğun talep görmesi beni oldukça mutlu ediyor.''

Yeni neyzenler yetiştirmek için kurslar verdiğini söyleyen Kahiloğulları, "Atölyeme Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından neyseverler geliyor. Üniversite öğrencilerine de ney gönderiyorum. Elimden geldiğince bu sanatı sürdürmeye devam edeceğim.'' dedi.

Kahiloğulları, yoğun emek sonucu bir günde tamamladığı neyin fiyatının kalitesine göre 100 lira ile 3 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

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hatay ney Samandağ

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