Kamışlı Köyü Sakinleri: “Meramıza Dokunmayın’’

Kamışlı Köyü Eski Muhtarı Şevket Aslan, yüz yıllardır bu bölgede yaşadıklarına dikkat çekerek, “ Bizim en büyük gelir kaynağımız hayvancılık. Zaten bu köyün beşte biri kamulaştırmaya gitti. Meramızın bir kısmı o zaman gitti. Biz yüzyıllardır burayı mera olarak kullanıyoruz. Şimdi de buraları özel firmalara peşkeş çekmişler. Geçtiğimiz yıl yine geldiler, müdahale ettik, kovduk, daha sonra il tarım müdürlüğüne müracaat ettik, ‘burayı da sistemde mera olarak kaydedin biz de kurtulalım, bir firma gider bir firma gelir’ dedik. Başvurumuz kabul edildi ama halen mera olarak sisteme girmemişler. Bugün bu köyde insanlar ve hayvanlarla birlikte 3 bin canlı yaşıyor. Burayı ağaçlandırıp tel örgü çektikten sonra ben hayvanlarımı nerede otlatacağım. Çevremizde bazı köylerde benzer olaylar oldu. Meraları gitti ellerinden. İnsanları korkutarak böyle zor durumda bırakıyorlar. Bizim için de karakoldan aramışlar eğer bir miting, toplantı, eylem yaparlarsa müdahale ederiz demişler’’ diye konuştu.

Köy sakinlerinden Zeliha Aslan ise, “Şimdi burada koyunlarımız olmazsa, ineklerimiz olmazsa geçinemeyiz. Biz fakir insanlarız, başka bir geçim kaynağımız yok. Bu arazi de bu köy de var olduğumuzdan beridir bizim sürülerimizin yeri. Ben bu kadarını bilirim, geri kalanını da devlet bilir, muhtar bilir, bizim büyüklerimiz bilir’’ dedi.

45 yıl kent merkezinde yaşadıktan sonra köyüne dönüğünü ifade eden köy sakinlerinden İsmet Yılmaz, “Köyüme döndükten sonra hayvancılıkla uğraşıyorum. Başka bir gelirim yok. Eğer bu imkanlar da elimizden giderse hiçbir şey yapamayız, kente dönmemiz lazım. Ben 52 yaşındayım orada zaten bu yaştan sonra yapacağım bir iş yok, yetkilerden yardım bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

1962 yılında deprem dolayısıyla Fırat Nehri kıyısında olan köylerinin devlet desteği ile daha yukarıya taşındığını söyleyen köy sakinlerinden Sabri Yalçın, “Şu anda bizim geçim kaynağımız sadece hayvancılık. Devlet hayvancılık yapmamız için bize kredi veriyor. Ama şimdi devlet bu merayı bizim elimizden alırsa biz hayvanlarımızı nerede otlatacağız, ancak buradan göçüp gitmemiz gerekir. Malımız da canımız da devletin ama bizim tek istediğimiz bizi mağdur etmesinler. Bu köyün hayvancılıktan dolayı bankalara şu anda yaklaşık 2 milyon TL kredi borcu var. Borç edip aldığımız hayvanlarımızı otlatacak yer bulamazsak borcumuzu nasıl ödeyeceğiz’’ dedi.