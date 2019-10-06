Kamışlı Köyü Sakinleri: “Meramıza Dokunmayın’’

Gaziantep’te tek geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan Kamışlı köyü sakinleri, hayvanlarını otlattıkları meranın ağaçlandırılma çalışmalarını durdurmak için bir araya geldiler.
Nizip ilçesine bağlı Kamışlı kırsal mahallesinde yaşayan köy halkı, ihale ile ağaçlandırılacağını duydukları meralarındaki çalışmanın durdurulmasını istediklerini belirterek, iş makinalarının çekilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.
Genç yaşlı kadın erkek onlarca kişi Fırat Nehri kıyısındaki meralarına gelerek, atalarından kalan köy merasının ağaçlandırılması ile tek geçim kaynakları hayvancılığın da biteceğini ifade ettiler.
Yetkilerle görüşmelerinden bir sonuç alamadıklarını belirten köy sakinleri VOA Türkçe’ye yaptıkları açıklamalarda yeşile ve ağaca karşı olmadıklarını belirterek, ağaçlandırılan bölgede hayvan otlatamayacakları için, meraları kimseye bırakmayacaklarını ifade ettiler.
“Yüz yıllardır bu bölgede yaşıyoruz’’
Kamışlı Köyü Eski Muhtarı Şevket Aslan, yüz yıllardır bu bölgede yaşadıklarına dikkat çekerek, “ Bizim en büyük gelir kaynağımız hayvancılık. Zaten bu köyün beşte biri kamulaştırmaya gitti. Meramızın bir kısmı o zaman gitti. Biz yüzyıllardır burayı mera olarak kullanıyoruz. Şimdi de buraları özel firmalara peşkeş çekmişler. Geçtiğimiz yıl yine geldiler, müdahale ettik, kovduk, daha sonra il tarım müdürlüğüne müracaat ettik, ‘burayı da sistemde mera olarak kaydedin biz de kurtulalım, bir firma gider bir firma gelir’ dedik. Başvurumuz kabul edildi ama halen mera olarak sisteme girmemişler. Bugün bu köyde insanlar ve hayvanlarla birlikte 3 bin canlı yaşıyor. Burayı ağaçlandırıp tel örgü çektikten sonra ben hayvanlarımı nerede otlatacağım. Çevremizde bazı köylerde benzer olaylar oldu. Meraları gitti ellerinden. İnsanları korkutarak böyle zor durumda bırakıyorlar. Bizim için de karakoldan aramışlar eğer bir miting, toplantı, eylem yaparlarsa müdahale ederiz demişler’’ diye konuştu.
Köy sakinlerinden Zeliha Aslan ise, “Şimdi burada koyunlarımız olmazsa, ineklerimiz olmazsa geçinemeyiz. Biz fakir insanlarız, başka bir geçim kaynağımız yok. Bu arazi de bu köy de var olduğumuzdan beridir bizim sürülerimizin yeri. Ben bu kadarını bilirim, geri kalanını da devlet bilir, muhtar bilir, bizim büyüklerimiz bilir’’ dedi.
45 yıl kent merkezinde yaşadıktan sonra köyüne dönüğünü ifade eden köy sakinlerinden İsmet Yılmaz, “Köyüme döndükten sonra hayvancılıkla uğraşıyorum. Başka bir gelirim yok. Eğer bu imkanlar da elimizden giderse hiçbir şey yapamayız, kente dönmemiz lazım. Ben 52 yaşındayım orada zaten bu yaştan sonra yapacağım bir iş yok, yetkilerden yardım bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.
1962 yılında deprem dolayısıyla Fırat Nehri kıyısında olan köylerinin devlet desteği ile daha yukarıya taşındığını söyleyen köy sakinlerinden Sabri Yalçın, “Şu anda bizim geçim kaynağımız sadece hayvancılık. Devlet hayvancılık yapmamız için bize kredi veriyor. Ama şimdi devlet bu merayı bizim elimizden alırsa biz hayvanlarımızı nerede otlatacağız, ancak buradan göçüp gitmemiz gerekir. Malımız da canımız da devletin ama bizim tek istediğimiz bizi mağdur etmesinler. Bu köyün hayvancılıktan dolayı bankalara şu anda yaklaşık 2 milyon TL kredi borcu var. Borç edip aldığımız hayvanlarımızı otlatacak yer bulamazsak borcumuzu nasıl ödeyeceğiz’’ dedi.
“Biz ağaca ve yeşile karşı değiliz’’
Üzerinde bulundukları merayı Kamışlı’nın kalbi olarak nitelendiren köy sakinlerinden Hasan Doğan, “Bugün ilçe belediye başkanına da kaymakama da söyledim, bir insanın kalbini sökerseniz o insan yaşayabilir mi? Bu gördüğünüz dağ taş bizim atamızdan dedemizden bize kaldı. Biz zaten bu dağ taş için burada bekliyoruz. 3-5 tane hayvan için burada bekliyoruz. Biz yeşilliğe ağaca karşı değiliz, ama burası da giderse tek geçim kaynağımız olan hayvancılık da biter. Burayı ağaçlandırmadan önce bizi buradan başka bir yere göç ettirsinler sonra her yeri ağaçlandırsınlar. Ama bu şekilde olmaz. Bir çözüm bulunmazsa burayı terk etmeyeceğiz. Kellemizi veririz meramızı vermeyiz, çünkü burası atalarımızdan bize kaldı’’ şeklinde konuştu.
“Belediye kendi menfaati için burayı ağaçlandıracak’’
Köy sakinlerinden Hüseyin Yalçınkaya “Burası ata dedemizin merasıdır. Kadastro tespit sırasında bilirkişilerimiz cahil olduğu için burayı hazine arazisi olarak kaydetmişler. Belediye burayı kendi menfaati için ağaçlandırıyor. Bölgemizde rant sağlamaya çalışıyorlar’ ’dedi.
Kamışlı Muhtarı Hasan Yalçın ise, “Kendimizi bildik bileli burası köyümüzün merası ve köyümüzün yüzde 98’i hayvancılıkla geçimini sağılıyor. Bağlı bulunduğumuz Nizip İlçesi kaymakamı ve belediye başkanı ile konuştuk. Onlar da bize bunun Büyükşehir Belediyesi’nin projesi olduğunu söylediler. Bu köy halkının burada yaşayabilmesi, geçimini sağlayabilmesi için bu ağaçlandırma çalışmasının burada durdurulmasını istiyoruz. Biz yeşile karşı değiliz, yeşili de seviyoruz. Ama burası mera, buranın ağaçlandırılması köyün hayvancılığını bitirir’’ diye konuştu.
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