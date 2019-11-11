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Kamışlı’da 3 Patlama: 6 Ölü

11.11.2019 18:42 | Son Güncelleme

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kasabasında bombalı araçların kullanıldığı üç saldırı düzenlendi. Kısa aralıklarla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Kamışlı’da 3 Patlama: 6 Ölü

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kasabasında bombalı araçların kullanıldığı üç saldırı düzenlendi. Kısa aralıklarla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Mardin’in Nusaybin İlçesinden de duyulan patlamaların ilki saat 15 sularında Wehbe mahallesinde meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın patlatıldığı olayda çok sayıda kişi yaralandı. Birçok araç ve iş yerinde yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti.

Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere taşırken, ikinci bir patlama meydana geldi. Bu kez Pazar yeri hedef alındı. Sağlık ve itfaiye ekipleri buraya müdahale ettiği sırada üçüncü patlama duyuldu. Bir kiliseye yakın meydana gelen patlamada da yaralananlar oldu.

Yaralılar kasabadaki hastanelere kaldırıldı. Bomba yüklü iki araba ve bir motosikletin kullanıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 26 kişi yaralandı.

Kilise civarındaki patlamada yaralanan ve Ferman Hastanesi’ne getirilen bir yaralı ise, Irak Kürt Bölgesinde yayın yapan Rudaw TV’ye yaptığı açıklamada, “Büyük bir patlama sesi duydum ve yaralandım, yere yuvarlandım. Bir süre sonra bir patlama daha oldu” dedi

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