Kamışlı'da ABD askerleriyle gerginlik

Amerikan askerlerinin açtığı ateşte bir sivilin öldüğü belirtiliyor.Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye ile Suriye ordusu arasında gerilim tırmanırken Fırat'ın doğusundaki Kamışlı'da ABD askerleriyle Suriye birlikleri arasında gerilim çıktığı bildiriliyor. Olayın ABD bayrağı taşıyan zırhlı araçların Suriye ordusuna bağlı kontrol noktasından geçmeye çalıştığı sırada meydana geldiği belirtiliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile Suriye resmi haber ajansı SANA, Kamışlı'nın doğusundaki bir kontrol noktasında yaşanan olaylarda bölge sakinlerinin Amerikan araçlarına taş attığını, Amerikan askerlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğünü duyurdu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sözcüsü Albay Myles Caggins tarafından yapılan açıklamada ise Kamışlı yakınlarında devriye görevi yapan koalisyon güçlerinin Suriye birliklerinin kontrol noktasıyla karşılaştığı, koalisyon güçlerinin bir dizi uyarı ateşi açması ve gerginliği azaltma girişimleri sonrasında kimliği bilinmeyen kişilerin hafif silahlarla ateş açtığı bildirildi. Açıklamada koalisyon güçlerinin meşru müdafaa çerçevesinde ateşe karşılık verdiği, gerilimin yatıştığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Koalisyon devriyesinin üsse geri döndüğü kaydedildi.