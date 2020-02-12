HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kamışlı'da ABD askerleriyle gerginlik

Kamışlı'da ABD askerleriyle gerginlik

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Koalisyon güçlerine bağlı ABD bayraklı zırhlı araçların Suriye birliklerinin kontrol noktasından geçişi sırasında gerginlik çıktığı bildirildi.

Kamışlı'da ABD askerleriyle gerginlik

Amerikan askerlerinin açtığı ateşte bir sivilin öldüğü belirtiliyor.Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye ile Suriye ordusu arasında gerilim tırmanırken Fırat'ın doğusundaki Kamışlı'da ABD askerleriyle Suriye birlikleri arasında gerilim çıktığı bildiriliyor. Olayın ABD bayrağı taşıyan zırhlı araçların Suriye ordusuna bağlı kontrol noktasından geçmeye çalıştığı sırada meydana geldiği belirtiliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile Suriye resmi haber ajansı SANA, Kamışlı'nın doğusundaki bir kontrol noktasında yaşanan olaylarda bölge sakinlerinin Amerikan araçlarına taş attığını, Amerikan askerlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğünü duyurdu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sözcüsü Albay Myles Caggins tarafından yapılan açıklamada ise Kamışlı yakınlarında devriye görevi yapan koalisyon güçlerinin Suriye birliklerinin kontrol noktasıyla karşılaştığı, koalisyon güçlerinin bir dizi uyarı ateşi açması ve gerginliği azaltma girişimleri sonrasında kimliği bilinmeyen kişilerin hafif silahlarla ateş açtığı bildirildi. Açıklamada koalisyon güçlerinin meşru müdafaa çerçevesinde ateşe karşılık verdiği, gerilimin yatıştığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Koalisyon devriyesinin üsse geri döndüğü kaydedildi.

ABD hava saldırısı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve bölgedeki AFP muhabiri, Kamışlı'nın doğusundaki Hırbet Ammo köyünde meydana gelen olayda hükümet yanlısı bir Suriyeli sivilin ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, olayda bir sivilin de yaralandığını duyurdu. Suriye basını çatışmanın ardından ABD hava kuvvetlerinin bölgede hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Anadolu Ajansı da Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağının Hırbet Ammo bölgesinde Suriye hükümet güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kamışlı, Suriye'nin kuzeydoğusunda ilan edilen Kürt özerk yönetiminin idari merkezi konumundaydı. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını başlatmasıyla ABD bölgedeki birliklerini geri çekmiş, Türk ve Rus ordularının ortak devriyeleri başlamıştı. Ancak daha sonra ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının güvenliğini sağlama gerekçesiyle bölgedeki birliklerini takviye etmişti.

DW, Reuters, AFP/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş
Zafere ulaşan Sanders: Trump için 'sonun başlangıcı'Zafere ulaşan Sanders: Trump için 'sonun başlangıcı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Volkan Konak vasiyetini açıkladı! 'Tüm bedenimi...'

Volkan Konak vasiyetini açıkladı! 'Tüm bedenimi...'

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilmişti! O sucu konuştu

Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilmişti! O sucu konuştu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzaylılar bizimle konuşmaya mı çalışıyor?

Uzaylılar bizimle konuşmaya mı çalışıyor?

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Zafere ulaşan Sanders: Trump için 'sonun başlangıcı'

Zafere ulaşan Sanders: Trump için 'sonun başlangıcı'

“Mendilim Kekik Kokuyor” 6 Mart’ta Vizyonda

“Mendilim Kekik Kokuyor” 6 Mart’ta Vizyonda

ABD, Esad güçlerini vurdu!

ABD, Esad güçlerini vurdu!

Rusya'dan Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması!

Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.