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Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde, ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy hareketliliği gözlendi.  Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu siren çalarak giderken görüntülendi.

Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde, ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy hareketliliği gözlendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu siren çalarak giderken görüntülendi. Irak yönüne hareket eden 300 araçlık konvoyda, TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

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Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliğiKamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği

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