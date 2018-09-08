Kamışlı'da rejim güçleri ile PKK/YPG'li teröristler çatıştı: 13 Suriye askeri öldü

DİYARBAKIR, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentinde, rejim güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada 13 Suriye askeri ile 1 terörist öldü.
Suriye'nin Kamışlı kentinde, bugün sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristler ile rejim güçleri arasında çatışma çıktı. Bir grup gencin alıkonulması üzerine çıktığı öne sürülen çatışmada, ilk belirlemelere göre 13 rejim askeri ile 1 teröristin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralıların da olduğu ifade edilen çatışma nedeniyle Kamışlı'da başlayan gerginliğin devam ettiği kaydedildi.
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