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Kamışlı’da YPG noktasına bombalı saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 16:52 | Son Güncelleme

Maridin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütün sözde asayiş bölgesine bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.Saldırıda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kamışlı’da YPG noktasına bombalı saldırı: 2 yaralı

Maridin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütün sözde asayiş bölgesine bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bombanın infilak etmesi Nusaybin’den duyulurken aynı anda oluşan yangın dumanı yerleşim alanların içinden yükselirken görüntülendi. Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentin Kudurbeg bölgesi Reci Caddesi üzerinde bulunan PKK/YPG terör örgütünün sözde asayiş noktası binası önünde bomba yüklü motosiklet uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Saldırıda 2 kişin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası silah sesleri duyuldu. Saldırıda bombanın patlaması Nusaybin’den duyulurken yerleşim alanların içinden çıkan bomba dumanı görüntülendi.

Kamışlı’da YPG noktasına bombalı saldırı: 2 yaralı

Kamışlı’da YPG noktasına bombalı saldırı: 2 yaralı

Kamışlı’da YPG noktasına bombalı saldırı: 2 yaralı

Kamışlı’da YPG noktasına bombalı saldırı: 2 yaralı

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