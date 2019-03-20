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Kamışlı'daki teröristler kazdıkları hendeklere tünel yapıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip, üzerini toprakla kapatarak tünel inşa etmeye başladı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip, üzerini toprakla kapatarak tünel inşa etmeye başladı. Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı. Teröristlerin, sınır hattında uzun mesafe kazdıkları hendeklerde beton bloklarla tünel inşa ettiği belirtildi. TIR'larla bölgeye getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters şekilde yan yana dizilip tünel haline getirilerek üzeri iş makineler aracılığıyla toprakla örtülüyor. Beton blokların taşınması ve yerleştirilmesi sırasında bir grup teröristin de üzerinde makineli tüfeklerin bulunduğu kamyonetlerle bölgeden geçtiği görüldü. Güvenlik kaynakları, teröristlerin, Türkiye'nin olası operasyonu sırasında kaçmak için yer altında güzergâh oluşturduklarını söyledi. Teröristlerin tünel inşası sürürken, Türkiye tarafından da güvenlik önlemleri artırıldı.

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