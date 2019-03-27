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Kamışlı'daki teröristler, tünel yapmayı sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKKYPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip tünel yapmayı sürdürüyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKKYPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip tünel yapmayı sürdürüyor. Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKKYPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı. Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKKYPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı. Teröristlerin, geçen hafta sınır hattında uzun mesafe kazdıkları hendeklere beton bloklarla tünel inşa ettiği ortaya çıkmıştı. TIR'larla bölgeye getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters şekilde yan yana dizilip tünel haline getirilerek üzeri iş makineler aracılığıyla toprakla örtülüyor. Teröristlere gönderilen beton bloklar, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği görüldü.

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