Kamışlı'daki teröristlere zırhlı nöbet kulübeleri

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’deki terör örgütü PKK/YPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi. Nusaybin'e 500 metre mesafede bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. Sınır komşu kente bu kez de TIR'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

