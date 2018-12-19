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Kamışlı'daki teröristlere zırhlı nöbet kulübeleri

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’deki terör örgütü PKK/YPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’deki terör örgütü PKK/YPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi. Nusaybin'e 500 metre mesafede bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. Sınır komşu kente bu kez de TIR'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

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