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Kamışlı’daki yangın Nusaybin itfaiyesini alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde çıkan yangın, ilçedeki itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.Kamışlı batı tarafında kuru otların tutuşmasıyla başladığı bildirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kamışlı’daki yangın Nusaybin itfaiyesini alarma geçirdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde çıkan yangın, ilçedeki itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Kamışlı batı tarafında kuru otların tutuşmasıyla başladığı bildirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının bölgede hasadı bekleyen buğday tarlalarına sıçradığı belirtildi. Kamışlı tarafında yapılan söndürme çalışmalarının yetersiz olduğu gözlenirken, yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimali nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerinin Suriye sınırında hazır bekletildiği öğrenildi.

Kamışlı’daki yangın Nusaybin itfaiyesini alarma geçirdi

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