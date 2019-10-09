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Kamışlı’dan atılan roket boş bir eve isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 23:28 | Son Güncelleme

Kamışlı’dan atılan bir roket mermisi Mardin’in Nusaybin ilçesinde boş bir eve isabet etti.Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Kamışlı’dan atılan bir roket mermisi Nusaybin’de boş bir eve isabet etti.

Kamışlı’dan atılan bir roket mermisi Mardin’in Nusaybin ilçesinde boş bir eve isabet etti.
Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Kamışlı’dan atılan bir roket mermisi Nusaybin’de boş bir eve isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak roket mermisinin isabet ettiği alanda inceleme yaptı.
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt ve Nusaybin’den Kamışlı bölgesindeki patlama ve silah sesleri yoğun olarak duyuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede operasyonlarını sürdürüyor.

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