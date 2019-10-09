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Kamışlı’dan atılan roketler Nusaybin’de bir eve isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Kamışlı’dan atılan roket mermileri Nusaybin’de bir eve isabet etti.Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından kısa bir süre sonra Kamışlı’dan geldiği bildirilen 2 roket mermisi Suriye sınırına yakın bir evin üst katına isabet aldı.

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Kamışlı’dan atılan roket mermileri Nusaybin’de bir eve isabet etti.

Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından kısa bir süre sonra Kamışlı’dan geldiği bildirilen 2 roket mermisi Suriye sınırına yakın bir evin üst katına isabet aldı. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak isabet alan siteye girişlere izin vermedi.

Patlamalar nedeniyle Suriye sınırına sıfır noktada faaliyet gösteren Yıldırım İlkokulu ve Yıldırım Ortaokulundaki öğrenci, öğretmen ve veliler panik yaşadı. Patlama sonrası öğrenciler okuldan çıkarak evlerine gitti.

Öte yanda Kamışlı’dan atılan roketlerin Nusaybin’de bir eve isabet etmesi sonucu sınırdaki birliklerden karşılık verildi.

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