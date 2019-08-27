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Kamıştan gemi Çanakkale’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Alman Arkeolog Dr.

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz’in dünyanın en eski ticaret gemilerinden ilhamla kamıştan tasarladığı "ABORA IV" gemisi Çanakkale’ye geldi.
Çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 12 kişilik mürettebatıyla ‘Barış ve uluslararası anlayış için yelken açmak’ sloganıyla Bulgaristan’ın Varna şehrinden yola çıkan, Mısır’ın İskenderiye şehrine kadar giderek antik dönemde Mısırlıların deniz ticaret yolunu canlandırmayı hedefleyen ABORA IV adlı kamış gemi, bugün Çanakkale’ye geldi. Vatandaşlar, kamıştan geminin iskeleye yaklaşma anlarını bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Alman Arkeolog Dr. Görlitz ve ekibini Çanakkale İskelesinde karşılayanlar arasında Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan da vardı.

“Biz bunu barış için ve dünya için yapıyoruz”
Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Dr. Görlitz, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bütün Türk yetkililerine çok teşekkür ederiz. İstanbul’dan Çanakkale Boğazı’na kadar bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz. Biz bunu yalnızca kendimiz için yapmıyoruz, başkaları için yapıyoruz. Barış için ve dünya için yapıyoruz. Troya da zaten doğuyu, batıyı, her şeyi birleştiren bir nokta. Özellikle Çanakkale Boğazı’na girerken deniz trafiği de bizi çok zorladı. Bu gemi yaklaşık 6 bin yıl öncesinin teknolojisini gösteriyor. İyi bir manevra ile boğaza girdik. Bu da çok zor sularda bile bunun mümkün olduğunu bize gösteriyor” şeklinde konuştu.
İskeledeki karşılama töreni sonrası Dr. Görlitz ve ekibi, Troya müzesini ve bölgeyi gezmek üzere Troya Örenyeri’ne doğru harekete geçti.

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de

Kamıştan gemi Çanakkale’de
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