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Kamıştan gemi İstanbul’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek Alman arkeolog Dr.

Antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz’in tasarladığı kamıştan yapılan “ABORA-IV” adlı gemi İstanbul Rumeli fenerine geldi. Havadan çekilen gemi tamamen kamıştan yapılmış olmasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.
Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz’in tasarladığı, ’ABORA-IV’ adlı kamıştan yapılan replika gemi Karadenizdeki yolculuğunun ardından İstanbul’a geldi. Sarıyer Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti İstasyonuna yanaşan gemi burada ihtiyaçları olan tahtadan malzeme almak ve boğazdan geçiş izni için bekledi. Geminin boğazı geçişi için gerekli kontrollerin ardından ve ihtiyaç duydukları malzeme temin edildikten sonra geçişine izin verilecek. İstanbul Boğazı’nda geçişi sırasında kıyı emniyeti botu kamıştan gemiye eşlik edecek. Halat ile kıyı emniyeti botuna bağlanacak kamıştan tekne yaklaşık olarak 4 saat süren yolcuğunun ardından Kalamiş Marinaya varacak. Antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek, tasarladığı, ’ABORA-IV’ adlı kamıştan yapılan mamul replika geminin, rüzgara karşı yol alabildiğini kanıtlamak ve zamanında Mısır’dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz’e geçerek, Tuna Nehri’ne kadar uzanan ticaret hattını kullandıklarını ortaya koymak üzere yola çıktığı öğrenildi. "Geminin ’Sword sailing’ adı verilen denizcilik yöntemiyle Karadeniz’e açılıp, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerek Ege Denizi’ne ulaşmasının planlandığı öğrenildi. Gemi projesinin sahibi ve yöneticisi Dr. Görlitz, ’Sailing for Peace and International Understanding’ sloganıyla yola çıkmış olup, 20 yıldır bu konuda çalışmaktadır.

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