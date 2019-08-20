HABER

KAMIŞTAN TEKNE MISIR'A GİTMEK İÇİN BOĞAZ'DAN AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 19:56 | Son Güncelleme

ALMAN arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, eski Mısırlı denizcilerin Karadeniz'e ulaştığını kanıtlamak için kamıştan yapılan tekne ile Bulgaristan'dan, Mısırın İskenderiye Limanı'na 3 bin kilometre yol kat edecek.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ALMAN arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, eski Mısırlı denizcilerin Karadeniz'e ulaştığını kanıtlamak için kamıştan yapılan tekne ile Bulgaristan'dan, Mısırın İskenderiye Limanı'na 3 bin kilometre yol kat edecek. Kamış teknesiyle 2 gün önce yola çıkan Görlitz, İstanbul'da 1 gece konakladıktan sonra İstanbul Boğazından geçip Marmara Denizine açıldı.
Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot'un bir yazısında bahsettiği '4 bin yıl önce eski Mısırlı denizcilerin gemiyle Karadeniz'e ulaştıkları' iddiasını doğrulamak amacıyla Bulgaristan'dan, Mısır'ın İskenderiye kentine deniz yoluyla yolculuğa karar verdi. Domonique Görlitz ve ekibi bu amaçla, Bulgaristan'ın Beloslav Gölü'nde eski Mısırlı denizcilerin kullandığı tipte, 23 metre uzunluğunda bir kamış teknesi inşa etti. Teknenin yapımında, Bolivya'daki Titicaca Gölü'nden getirtilen Totora kamışı ve ağaç kullanıldı. Teknede, Görlitz'in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda'dan olmak üzere 12 kişilik mürettebat yer alıyor.

3 BİN KM YOL GİDECEK
Teknenin inşasının bitmesinin ardından, arkeolog Domonique Görlitz ile ekibi, 17 Ağustos'ta, İskenderiye'ye gitmek üzere Varna Limanı'ndan hareket etti. Abore 4 ismi verilen Alman bayraklı tekne dün saat 18.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kamış tekne bir gece Rumeli Fenerinde bekledikten sonra bugün saat 17.00 sıralarında hareket etti. Kıyı Emniyeti botlarının da eşlik ettiği kamış teknesi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizine açıldı. Çanakkale Boğazından da geçecek olan tekne Yunanistan'ın Atina kentine ulaşacak. Girit Adasına da uğrayacak olan kamış teknesi 3 bin kilometre yol kat edip Mısırın İskenderiye Kentine ulaşmayı planlıyor.

'BARIŞ İÇİN YOLCULUK'
Varna Arkeoloji Müzesinde Teodor Rokov, Bu yolculuğun sloganı olarak da 'Barış İçin Yolculuk' Karadeniz'de mevcut politik durumun gergin olduğu ve bu kamış teknesinin tüm denizlerde mükemmel bir barış elçisi olabileceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Kamış teknesinden genel görüntü
-Kamış teknesinin içerisinde genel ve yakın detaylar
-Tekneden bulunan mürettebattan genel ve yakın görüntüler
-Kamış teknesinden detay görüntüler
-Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz ile röportaj
-Kamış teknesinin boğazdan geçişi
-Teknenin FSM Köprüsünün altından geçişi
-Havadan görüntülerle kamış teknesi
-Genel ve yakın detaylar

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi! Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!
Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için Boğaz'dan ayrıldıKamıştan tekne Mısır'a gitmek için Boğaz'dan ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama!

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.