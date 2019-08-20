Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için Boğaz'dan ayrıldı -2

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ALMAN arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, eski Mısırlı denizcilerin Karadeniz'e ulaştığını kanıtlamak için kamıştan yapılan tekne ile Bulgaristan'dan, Mısırın İskenderiye Limanı'na 3 bin kilometre yol kat edecek. Kamış teknesiyle 2 gün önce yola çıkan Görlitz, İstanbul'da 1 gece konakladıktan sonra İstanbul Boğazından geçip Marmara Denizine açıldı.

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot'un bir yazısında bahsettiği '4 bin yıl önce eski Mısırlı denizcilerin gemiyle Karadeniz'e ulaştıkları' iddiasını doğrulamak amacıyla Bulgaristan'dan, Mısır'ın İskenderiye kentine deniz yoluyla yolculuğa karar verdi. Domonique Görlitz ve ekibi bu amaçla, Bulgaristan'ın Beloslav Gölü'nde eski Mısırlı denizcilerin kullandığı tipte, 23 metre uzunluğunda bir kamış teknesi inşa etti. Teknenin yapımında, Bolivya'daki Titicaca Gölü'nden getirtilen Totora kamışı ve ağaç kullanıldı. Teknede, Görlitz'in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda'dan olmak üzere 12 kişilik mürettebat yer alıyor.