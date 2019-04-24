"Kamp 17" adlı oyun İzmirliler tarafından çok beğenildi

Çağlar İşgören’in yönettiği efsane oyun "Kamp 17" bu sezon da seyirci tarafından çok beğenilirken, izleyenler oyun sonunda gözyaşları içinde salondan ayrıldı.

Etkileyici sahneleri ve casus arayışının uyandırdığı merak ile dikkatleri üzerine çeken "Kamp 17" adlı oyun, seyirciden yine tam not aldı. Hemen hemen her oyunda ise salon tıklım tıklım doldu.

Öte yandan oyunda, oyuncuların performansı dikkat çekerken, oynandığı ilk günden beri güzel yorumlar alan Kamp 17, bu hafta seyirciye veda etmeye hazırlanıyor. 24-25 Nisan tarihlerinde bu sezonun son "Kamp 17" temsillerini gerçekleştirecek oyuncu kadrosu ise oyunu çok özleyeceklerini belirtti. Oyuncuların performansı da seyircilerin yorumlarına yansıdı. Bazı izleyiciler, "Müthiş bir emek var, küçük rol yoktu herkes muhteşemdi" derken, kimileri de, "Oyuna çok emek verilmiş. Oyunculuklar harikaydı. Casus hakkında tahminlerde bulunmaya çalıştık; ama hiç beklenmedik şekilde çıktı. Harikaydı. İkinci defa izledim. Yine çok duygulanarak çıktım. Tekrar tekrar izleyebilirim" şeklinde yorum yaptı.