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"Kamp 17" adlı oyun İzmirliler tarafından çok beğenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

Çağlar İşgören’in yönettiği efsane oyun "Kamp 17" bu sezon da seyirci tarafından çok beğenilirken, izleyenler oyun sonunda gözyaşları içinde salondan ayrıldı.Etkileyici sahneleri ve casus arayışının uyandırdığı merak ile dikkatleri üzerine çeken "Kamp 17" adlı oyun, seyirciden yine tam not aldı.

Çağlar İşgören’in yönettiği efsane oyun "Kamp 17" bu sezon da seyirci tarafından çok beğenilirken, izleyenler oyun sonunda gözyaşları içinde salondan ayrıldı.
Etkileyici sahneleri ve casus arayışının uyandırdığı merak ile dikkatleri üzerine çeken "Kamp 17" adlı oyun, seyirciden yine tam not aldı. Hemen hemen her oyunda ise salon tıklım tıklım doldu.
Öte yandan oyunda, oyuncuların performansı dikkat çekerken, oynandığı ilk günden beri güzel yorumlar alan Kamp 17, bu hafta seyirciye veda etmeye hazırlanıyor. 24-25 Nisan tarihlerinde bu sezonun son "Kamp 17" temsillerini gerçekleştirecek oyuncu kadrosu ise oyunu çok özleyeceklerini belirtti. Oyuncuların performansı da seyircilerin yorumlarına yansıdı. Bazı izleyiciler, "Müthiş bir emek var, küçük rol yoktu herkes muhteşemdi" derken, kimileri de, "Oyuna çok emek verilmiş. Oyunculuklar harikaydı. Casus hakkında tahminlerde bulunmaya çalıştık; ama hiç beklenmedik şekilde çıktı. Harikaydı. İkinci defa izledim. Yine çok duygulanarak çıktım. Tekrar tekrar izleyebilirim" şeklinde yorum yaptı.

Yönetmen Çağlar İşgören’den İzmirlilere davet var
Oyunu başarıyla yöneten Yönetmen Çağlar İşgören de "Kamp 17 bu sezon seyirciye veda ediyor. Seyirci Kamp 17’yi çok sevdi. Çok güzel yorumlar aldık. Tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz" diyerek son iki temsile İzmirli tiyatroseverleri davet etti.
Kamp 17’nin 24-25 Nisan tarihlerinde saat 20.00’de Sahne Tozu Tiyatrosu Fehmi İşgören Sahnesi’nde sahneleneceği, biletlerin Biletix ve Sahne Tozu Tiyatrosu gişesinden temin edilebileceği kaydedildi.
Kamp 17, Nazi kampından kaçmaya çalışan askerlerin, aralarına sızan casusu yakalamaya çalışmalarını konu alıyor. Oyun, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın esir olarak ellerinde bulundurduğu Amerikalı ve İngiliz askerlerin, Polonya’da kurulmuş olan bir Nazi kampında yaşadıkları olayları anlatıyor. Kaçış planı yapan esirler ise her defasında yakalanırlar; çünkü aralarına bir Alman casusu sızmıştır ve onu bulmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

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