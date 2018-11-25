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‘Kamp Ateşi’ Tamamen Kontrol Altında

25.11.2018 21:42 | Son Güncelleme

California eyaleti yetkilileri eyaletin kuzeyinde etkili olan ve 85 kişinin ölümüne neden olan eyelet tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı Kamp Ateşi yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi

‘Kamp Ateşi’ Tamamen Kontrol Altında

California eyaleti yetkilileri eyaletin kuzeyinde etkili olan ve 85 kişinin ölümüne neden olan eyelet tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı Kamp Ateşi yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

62 bin hektar alanı ve 13 bin 600’den fazla evi kül eden yangın 8 Kasım’da başlamıştı.

California tarihinin en ölümcül yangınının ardından San Francisco’nun kuzeyinde 249 kişi hala kayıp. Yetkilier kayıpların kaçının hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde tahmin yürütmekten kaçınıyor ancak alevlerden kaçmayı başaran bölge sakinlerinin aktardıklarına göre ölü sayısı artabilir.

Kurtarma ekipleri enkaz altında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Cuma günü sahadaki gönüllü arama ekiplerinin sayısı 800 kişiyi geçiyordu.

California’nın güneyinde Malibu civarında etkili olan bir başka yangın da üç kişinin ölümüne neden oldu. Bölgede telefon ve doğalgaz hatları tamir edilirken yetkililer bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verdi.

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