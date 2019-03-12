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Kamp ateşinde sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:06 | Son Güncelleme

Karabük’te postacılık görevi yapan İbrahim Yücel (27) isimli genç 3 yıl önce birlikte kamp yaptıkları yerde kız arkadaşı Merve Özkan’a (25) sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.Safran Kamp Doğa Sporları Derneği Başkanı İbrahim Yücel, Keltepe’de yaptıkları kampta gardiyan olarak görev yapan sevgilisi Merve Özkan’a sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Karabük’te postacılık görevi yapan İbrahim Yücel (27) isimli genç 3 yıl önce birlikte kamp yaptıkları yerde kız arkadaşı Merve Özkan’a (25) sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Safran Kamp Doğa Sporları Derneği Başkanı İbrahim Yücel, Keltepe’de yaptıkları kampta gardiyan olarak görev yapan sevgilisi Merve Özkan’a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Dernek başkanlığı görevinin yanı sıra postacılık işinde çalışan Yücel, 150 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için kamp etkinliği gerçekleştirdi. Konarı köyü İkizkavuşturan mevkiinde kurulan kampta 27 yaşındaki genç projeksiyondan izledikleri filmi yarıda kestirip kız arkadaşı için hazırladığı ve kendisinin yer aldığı kısa filmi izletmeye başladı. Yücel, hazırladığı kısa filmde kız arkadaşı Merve Özkan ile 3 yıl önce aynı yerde kamp yaptıklarını ve gelecek hakkında konuştuklarını belirterek, evlilik teklifi yapmak için kız arkadaşının yanına gitti. Sevgilisinin önünde diz çöken Yücel, evlilik teklifinde bulundu.

25 yaşındaki genç kız teklif karşısında şaşkınlık yaşarken, arkadaşlarının alkışları arasında evlilik teklifini kabul etti.

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