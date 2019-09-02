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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, 40 saat sonra kurtarıldı (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 01:35 | Son Güncelleme

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolduktan 40 saat sonra kurtarılan 1'i çocuk 6 kişi, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, 40 saat sonra kurtarıldı (8)

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolduktan 40 saat sonra kurtarılan 1'i çocuk 6 kişi, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kayıp ihbarının ardından 60 kişi ile arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda çalışma yürüttü. İz takip köpeklerinin de kullanıldığıve drone ile de havadan görüntü alan ekiplerin yönlendirmesiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda saat 23.30 sıralarında kayıp gruba ulaşıldı. Kaybolduktan 40 saat sonra Handüzü Yaylası'na 1.5 kilometre mesafede bulunan 6 kişi, patika yoldan yaylaya getirildi. Sağlık durumları iyi olan 6 kişi ambulanslarla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU, (Rize), (DHA) -

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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, 40 saat sonra kurtarıldı (8)Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, 40 saat sonra kurtarıldı (8)Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, 40 saat sonra kurtarıldı (8)Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, 40 saat sonra kurtarıldı (8)

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