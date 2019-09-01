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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

EKİPLER PATİKA YOLU TARADI, KAYIPLARA ULAŞAMADI Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

EKİPLER PATİKA YOLU TARADI, KAYIPLARA ULAŞAMADI
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Handüzü Yaylası ve Küçüçayır köyünden karşılıklı patika yola giren 50 kişilik arama kurtarma ekipleri, 8 kilometrelik parkurun ortasında buluştu. Ancak kayıplara dair herhangi bir iz bulunamadı. Grubunun, yoğun sis nedeniyle patika yol güzergahından çıktıkları tahmin ediliyor. Etkili sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3 metrenin altına indiği yaylada, ekipler; sığ ormanda, sarp arazide arama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Kayıpların yakınları da Handüzü Yaylası ve Küçüçayır köyünde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.
'DOĞA ŞARTLARI ÇOK ZOR'
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk, "Cuma günü öğle saatlerinde 1'i çocuk 6 kişi Handüzü Yaylası'na gitmek için yola çıkıyor. Dün sabah 07.30 sıralarında cep telefonuyla 112'yi arayarak derenin taştığını ve yolun karşısında geçemediklerini belirterek yardım talep ettiler. Kendilerinden o saatten itibaren haber alamıyoruz. Bölgedeki doğa şartları çok zor. Sarp kayalıklar, kanyonlar ve şelaleler var. Kayıp kişileri bulmak için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Umarız kendilerine ulaşırız" dedi.

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