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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 23:46 | Son Güncelleme

40 SAAT SONRA ULAŞILD Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı.

40 SAAT SONRA ULAŞILD
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, gruba ulaşıldığını belirterek "Kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir" dedi. Kayıp 6 kişi arama kurtarma ekiplerince Handüzü Yaylası'na getiriliyor.

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