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Kamp kuran emekli imamın lastikleri kesildi, malzemeleri çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, kamp yapan emekli imam İsmail Hakkı İlik'in (55) önce otomobilinin lastikleri kesildi ardından çadır malzemeleri çalındı.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, kamp yapan emekli imam İsmail Hakkı İlik'in (55) önce otomobilinin lastikleri kesildi ardından çadır malzemeleri çalındı. Polisin düzenlediği operasyonla malzemeleri çalan 5 şüpheli yakalandı. Kamp malzemeleri teslim edilen imam, tatiline devam etti. Olay, perşembe günü, İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri yakınında meydana geldi. Emekli imam İsmail Hakkı İlik, tesisin bitişiğinde kamp kurdu. Geceyi çadırda geçiren İlik, sabah kalktığında otomobilinin 4 lastiğinin kesildiğini fark etti. İlik, otomobil lastiklerini değiştirerek topladığı çadırı ile alandan ayrıldı. Daha sonra, 300 metre ileride yeniden kamp kurdu. Alışveriş için şehre inen İlik, döndüğünde bu kez de kamp malzemelerinin çalındığını fark etti. İlik’in durumu ihbar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin 55 BCG 96 plakalı otomobille kaçtıklarını belirledi. Otomobil takibe alınıp kısa sürede yeri tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda otomobilin içindeki S.B., (23), C.T. (22), S.A. (18), E.Ö (23) ve H.G. (22) yakalandı. Yapılan aramada İsmail Hakkı İlik'e ait olduğu belirlenen kamp malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, kamp malzemeleri İlik’e teslim edildi. Tatiline kaldığı yerden devam eden İsmail Hakkı İlik, "Önce aracımın dört tekerleği patlatıldı. Şaşırdım, kaldım. Lastikçi çağırdık yaptırdık. Lastiklerimin patlatılmasını emniyete haber vermedim. Şüphelendiğim kimse olmadığı için. Bir gün sonra çadırım uzak yerde olduğu için, oraya hayvanlar falan geliyor ve beni rahatsız ediyor diye, çadırımın yerini değiştirmek istedim. Çadırımı ileri taşırken, içerisinde 2 şişme yatak, masa, sandalye, büyük tüp, ocak ve muhtelif eşyalar vardı. Aradan yarım saat geçti, malzemelerin yerinde olmadığını gördüm. Hırsızlığa uğradığımı anladım. Polis ekipleri, hızlı bir şekilde olayı çözdü. Polislere teşekkür ediyorum. Bende kampımı sürdüreceğim" dedi.

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