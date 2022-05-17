Kamp sevdalılarına özel fonsiyonel ve işe yararlılığıyla öne çıkan uygun fiyatlı kamp sandalyesi modelleri

Kamp sevdalıları bilir, kamp yapmak için illa uzun uzun planlar yapmaya gerek yok. Fırsat bulduğunuz anda doğanın huzur dolu kollarına koşabilirsiniz. Tabii bunun için kampa uygun ekipmanlara sahip olmanız gerekir. Kamp sandalyeleri de bunlardan biri. Katlanarak kolayca her yere taşınan, konforlu ve fonksiyonel kamp sandalyeleri ile yaz kış doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Birçok marka ve model arasında kararsız kalıyor, hangi ürünü seçeceğinizi bilemiyorsanız merak etmeyin. Hazırladığımız listeyi inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Uzun süre size eşlik edecek: Bofigo Kamp Sandalyesi

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Kamp ve piknik yaparken kullanabileceğiniz Bofigo Kamp Sandalyesi, katlanabilir tasarımıyla kolay taşıma imkânı verir. Birinci kalite elektrostatik fırın boyası ile kaplanan gövde kısmı daha güçlü hâle gelen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Polyester kumaştan elde edildiği için uzun süre kullansanız da kendinizi rahat hissedersiniz. Güçlü kumaş yapısıyla sırtınızı destekler. Çift katlı dikişli sandalye, 110 kiloya kadar taşıma kapasitesi sunar. Sağ kolunda bulunan bardaklık, içeceklerinizi koymanız için gereken alanı oluşturur. Özel tasarımı sayesinde ürünü tek elle rahatça katlayabilir, sandalyeyi dış etmenlerden koruyan taşıma çantasıyla her yere götürebilirsiniz.

2. Konforun yeni adı: Walke 2'li Kamp Sandalyesi

Walke 2'li Kamp Sandalyesi, özel dizayn edilmiş iskeleti sayesinde kapalı hâliyle fazla yer kaplamaz. Bu sayede ürünü aracınızın bagajında rahatlıkla saklayabilir ve ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz. Üstelik sandalyenin hafif yapısı, onu kolayca taşımanıza olanak tanır. Yumuşak sırt dayama kısmı, oturma şeklinize uyum sağlayarak konforlu kullanım sunar. Kullanışlı tasarımıyla özellikle yaz aylarının vazgeçilmez kamp ve piknik ürünleri arasında yer alır. Kol kısmında bulunan bardaklık sayesinde içeceklerinizi koymanız için gereken alanı sunar. Sağlam materyallerden üretilen sandalyeyi uzun yıllar kullanabilirsiniz.

3. Mavi renkten vazgeçemeyenlere: Discovery Kamp Sandalyesi

Plajda, balkonda, piknikte ya da kampta kullanabileceğiniz hafif ve katlanabilir bir sandalye arıyorsanız Discovery Kamp Sandalyesi'ni tercih edebilirsiniz. Portatif tasarıma sahip ürünü katlayarak arabanızın bagajında taşıyabilir, böylece gittiğiniz her yere rahatça götürebilirsiniz. Dayanıklı polyester kumaştan elde edilen sandalye, aşınmaya ve yırtılmaya karşı direnç gösterir. Kolçak ve sırt dayama kısmı, rahat kullanım imkânı verir. Metal profiller sağlam yapısıyla 110 kiloya kadar taşıma kapasitesi sunar. Sandalyenin kaymaz ayakları yeri sağlam şekilde kavrayarak kaymasını ya da sallanmasını önler. Bardak kısmı içecekleri koymak için alan oluşturur.

4. Estetik ve pratik: PRASEAT Kamp Sandalyesi

Yaz aylarında günübirlik kaçamak yapmak isteyenlerin mutlaka sahip olması gereken ürünlerin başında PRASEAT Kamp Sandalyesi gelir. Kolayca açılıp katlanan ürünü piknikte, deniz kenarında ve kampta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sandalye, dayanıklı metal gövdesi sayesinde 110 kiloya kadar taşıyabilir. Fileli sırt kısmı sıcak havalarda hava sirkülasyonu sağlayarak terlemenizi önler. Plastik taban ayak kısmı, yeri en iyi şekilde tutarak kaymanızı engeller. Fermuarlı taşıma çantası ise ürünü tozdan ve kirden korur. Sağlam kumaşı yırtılmaya karşı direnç gösterir. Böylece sandalyeyi uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

5. Kaliteden vazgeçemeyenlere: İkili Best Choice Kamp Sandalyesi

Kamp yapmayı sevenlerin bayılacağı İkili Best Choice Kamp Sandalyesi, Oxford PVC kumaştan elde edilir. Bu sayede suya karşı dayanıklılık gösterir ve kolay kirlenmez. Elektrostatik mat boya ile kaplanan sandalye, paslanmaya karşı direnç gösterir. Katlanır tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Plastik ayaklar yeri sağlam şekilde tutarak sandalyenin oynamasını engeller. Askılı tasarımı ile sandalyeyi omuzunuza asarak bir yerden başka bir yere kolayca taşıyabilirsiniz. Özel tasarım ürünü tek elle kolayca katlayabilirsiniz. Kolçakta bulunan bardaklığa içeceklerinizi koyabilirsiniz.

6. Dayanıklı ve kullanışlı: Andoutdoor Kamp Sandalyesi

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Arabanızda taşıyabileceğiniz güzel bir katlanır sandalyeye sahip olmak istiyorsanız Andoutdoor Kamp Sandalyesi'ne göz atabilirsiniz. Portatif tasarıma sahip ürün, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Katlandığında otomobilin bagajına rahatlıkla sığar. Polyester kumaştan elde edildiği için su geçirmez. Bel kısmını destekleyen dizaynı sayesinde konforlu kullanım sunar. Metal profil iskeleti 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi sağlar. Yeri sağlam şekilde tutan metal profil ayaklar, sandalyenin kaymasını engeller. Dayanıklı materyallerden üretilen sandalyeyi uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Piknikte, kampta ya da deniz kenarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

7. Kolçak tasarımıyla Moniev Kamp Sandalyesi

Moniev Kamp Sandalyesi, katlanır tasarımıyla kolayca taşıma imkânı verir. Mat elektrostatik boya ile kaplanan ürün, paslanmaya karşı direnç gösterir. 3 katmanlı kumaştan elde edilen sandalye, yırtılmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı yapıya sahip. Rahat açma kapama mekanizması sayesinde ürünü tek elle katlayabilirsiniz. Sandalyenin oturma alanı, destek kumaşına zarar vermez. Bu sayede sandalyeyi daha uzun süre kullanabilirsiniz. Kolçak kısmında bulunan bardaklık içeceklerinizi ve telefonunuzu koymanız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sağlar. Sağlam materyallerden üretilen sandalye, 100 kiloya kadar taşıma kapasitesi vadeder. Plastik ayaklar, zemini en sağlam şekilde kavrar ve böylece kaymaz.

8. Solmayan dijital baskısıyla Fullreyon Kamp Sandalyesi

Kamp sandalyeleri araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Fullreyon Kamp Sandalyesi'ni fonksiyonel tasarımıyla yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Dijital baskı teknolojisiyle üzerine işlenen desenler, ürüne güzel bir görünüm kazandırır. Üç katmandan oluşan kumaşı leke tutmaz. Güneşten ve çamaşır suyundan etkilenmeyen ürün, rengini uzun süre muhafaza eder. Benzersiz açma kapama mekanizması sayesinde sandalyeyi tek elle kolayca katlayabilirsiniz. Sağlam materyallerden elde edilen ürün, 120 kiloya kadar taşıma kapasitesi sunar. Elektrostatik toz boyayla kaplanan sandalye korozyona karşı direnç gösterir. Kolçak kısmı telefon ve içeceklerinizi koymanız için gereken alanı sunar. Ürünü deniz kenarında ya da piknik yaparken tercih edebilirsiniz.