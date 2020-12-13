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Kamp severlere özel Mercedes Sprinter

13.12.2020 18:25 | Son Güncelleme:
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Kamp severlere özel Mercedes Sprinter

Kamp severlere özel Mercedes Sprinter. Koronavirüs tehlikesi bir çok macera severi daha çok kamp ve benzeri seçeneklere itti. Kamp yaparken en önemli şey ise barınma. Bunun için size biçilmiş bir kaftanımız var.

Kamp severlere özel Mercedes Sprinter ortaya çıktı. Kamp minibüsü segmenti bu yıl özellikle Almanya'da patlama yaşadı. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç yeni model var ve bunlardan biri Mercedes Sprinter Bravia Swan 699.

Mercedes Benz Sprinter

KAMP SEVERLERE ÖZEL MERCEDES SPRINTER

Bravia'nın 'Black Swan' serisinin bir parçası, Straza, Slovenya'da yapıldı. Mercedes Sprinter 316 CDI’ın modofiye edilmesiyle ortaya çıkan model, üç buçuk ton ağırlığında. Kısa ve uzun yolculuklarda optimum konfor için tasarlanan kamp minibüsünde dört yolcuya kadar yer var. Bu özel örnek, Continental'in 255/55 CamperContact dört mevsim lastikleriyle geliyor. Ön spoyler, beyaz şeritler ve 18 inç alüminyum jantla ile model oldukça şık görünüyor.

Mercedes Benz Sprinter

KOKPİTİNDE NELER VAR?

Bununla birlikte, bir oturma odası, her türlü yemeği hazırlamak için kullanılabilecek küçük bir mutfak ve baş üstü dolapları modeli oldukça modüler kılmış. Geniş bir uyku alanı, yatağın altında daha fazla saklama alanı ve bir TV seti ile model kamp için her imkanı size sunuyor. Oturma alanlarına bakacak şekilde dönebilen iki ön koltuğun arkasında başka bir TV daha bulunuyor.

Mercedes Benz Sprinter

Bravia Swan 699, duşakabin, lavabo ve tuvalet ile tamamlanan bir banyoyu barındıracak şekilde tasarlanmış. Çift bisiklet rafı ve satış sonrası tavan rayları dahil olmak üzere her türlü isteğe bağlı ekstrayla daha da geliştirilebilir bir kamp aracı size sunuyor. Fiyatlandırmaya gelince Bravia Swan 699, vergiler dahil 90.780 $ fiyat etiketiyle satışta.


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