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Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

22.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa sporlarına olan ilginin günden güne artması ile kamp tatilleri de en gözde yaz etkinlikleri arasına girdi. Diğer tatil türlerinin aksine son derece ekonomik ve doğayla bütünleşmenizi sağlayan kamp tatilleri, yediden yetmişe her yaş grubunun ilgisini çekiyor. Yaz kış her mevsimde yapılabilecek kamp tatiline çıkmadan önce almanız gereken eşyalar ise en önemli konular arasında bulunuyor. Sizler için kamp tatilinizin keyfini arttıracak birbirinden kaliteli ürünleri seçtik. İşte detaylar!

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

Otel, yazlık veya apart gibi tatil opsiyonlarının yanında son yılların gözdesi hâline gelen kamp tatili hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor musunuz? Cevabınız "Evet, istiyorum." ise kamp tatiline çıkmadan önce yanınızda mutlaka bulunması gereken ürünleri sizin için belirledik. Eğer siz de doğayla bütünleşebileceğiniz; çadırın fermuarını açar açmaz ağaçların, denizin mis kokusu ve kuşların cıvıltısı ile güne başlamak istiyorsanız kamp tatiline çıkmadan önce aşağıda listelediğimiz eşyaları yanınıza almanızda fayda var.

1. Kaliteli ve uzun süre dayanıklı: Buffer Pratik Kurulumlu Sineklikli 4-5 Kişilik Kamp Çadırı

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

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Yorucu şehir hayatından bunaldınız ve kendinizi dinleyebileceğiniz bir doğa tatili mi yapmak istiyorsunuz? Kamp tatili için yanınıza almanız gereken ilk eşya: Buffer Pratik Kurulumlu Sineklikli 4-5 Kişilik Kamp Çadırı. 60 saniyede kurularak hemen barınma ihtiyaçlarınızı karşılayan kamp çadırı, su geçirmez kaliteli kumaş türü sayesinde yağmurdan etkilenmez. Heyecan ve macera dolu kamp tatili geçirmek istiyorsanız yanınıza alacağınız bu ürün, dayanıklı ve kolay kurulması ile tatil keyfinizi ikiye katlar. 200 x 200 cm boyut ve 130 cm yüksekliğe sahip olan çadır, genişliği ile sizi tatmin eder.

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2. Kamp tatilinde hayat kurtaran: Mobee Yetişkin Uyku Tulumu

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

Kamp tatiline çıkmayı düşünüyorsanız yanınızda mutlaka bulunması gereken eşyalardan bir diğeri: Mobee Yetişkin Uyku Tulumu. Doğada harika bir konfor sunan uyku tulumunu 0 ve 25 derece sıcaklıkta kullanmak mümkün. Özellikle dağlık bölgelerde kamp yapmayı tercih edenlerin mutlaka edinmesi gereken ürün, kaliteli yapısıyla uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürmeye devam eder. Soğuk gecelerde vücut ısısını koruyarak ekstra yorgan kullanımına gerek bırakmayan uyku tulumu, âdeta hayat kurtaran parçalardan biri olur. Uyku sırasında rahatsızlık vermeyen yumuşak pamuk dolgusu sayesinde kendi yatağınızda gibi hissetmenizi sağlayan uyku tulumunu sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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3. En keyifli anları geçirmenize yardımcı olan: Bofigo Kamp Sandalyesi

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

Kamp tatili denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri, Bofigo Kamp Sandalyesi olabilir. Deniz, dağ, orman, bahçe veya piknik nerede olursanız olun katlanarak kolayca arabanızda taşıyabileceğiniz kamp sandalyesi ile anın tadını çıkarmaya bakın! Taşıma çantası sayesinde kolayca taşınan sandalye, zorlu arazi şartlarında asla ağırlık yapmaz. Yan taraflarında bulunan destekleri sayesinde kolunuzu koyabilir ve hatta fileli kısma içeceğinizi koyarak tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. 110 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan ürün, sağlam kumaş türü sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür ve sizinle kalmaya devam eder.

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4. Her yere yanınızda götürebileceğiniz: Mynila Katlanır Kamp ve Piknik Masası

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

Her yere yanınızda götürebileceğiniz Mynila Katlanır Kamp ve Piknik Masası, yer kaplamaz ve tüm ihtiyacınızı karşılar. 70 x 66 cm boyutları ile dört kişinin kullanabileceği katlanabilir masa, zorlu arazi şartlarında bile yardımınıza koşar. Katlandığında hiç yer kaplamayan masayı, taşıma çantasına koyarak arabanızın bagajına atabilirsiniz. Böylelikle kamp, piknik, eğlence veya evinizin bahçesi gibi her alanda ürünü kullanabilirsiniz. Kaliteli plastik ve metal materyallerden üretilen katlanabilir masa, herhangi bir darbe almadığı sürece ömür boyu hayatınızda kalmaya devam eder. Kamp tatiline çıkmaya karar verdiyseniz mutlaka yanınıza almanız gereken bu ürünü size takdim edelim!

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5. Tatilin tadını çıkarın: Buffer Kamp, Piknik, Plaj Su Geçirmez Hamak

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

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"Kamp tatilimi daha keyifli bir hâle getirmek istiyorum." diyorsanız Buffer Kamp, Piknik, Plaj Su Geçirmez Hamak tam size göre! Hafif, portatif yapısıyla her yere götürebileceğiniz hamak, taşıma çantasına koyulduğunda hiç yer kaplamaz ve ağırlık yapmaz. Tek kişilik olan hamağı kamp tatiline gittiğinizde uygun bir ağaca bağlayarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Sadece kamp tatili için değil bahçe, balkon, teras ve piknik gibi her yerde kullanabileceğiniz ürün, daha keyifli vakit geçirmenizi sağlar. Sağlam ve kaliteli kumaş türü sayesinde 170 kilograma kadar taşıyabilen bu hamağı daha detaylı incelemek ister misiniz?

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6. Konforundan ödün vermek istemeyenlere: Bestway & İntex Klasik Tek Kişilik Şişme Yatak

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

"Doğada tatil yapacak olsam bile konforumdan ödün vermek istemiyorum." diyorsanız Bestway & İntex Klasik Tek Kişilik Şişme Yatağı size takdim edelim! Yumuşacık kadife üst kaplaması ile en konforlu uyku deneyimini yaşamanıza yardımcı olan ürün, size kendi yatağınızı aratmaz. 76 x 191 x 25 cm boyutlara sahip olan ürünü, katlayıp taşıma çantası ile dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Paket içeriğinde bulunan şişirme pompasından yardım alarak hızlıca şişirebileceğiniz yatak; sağlam ve dayanıklı yapısı ile zorlu şartlara ayak uydurabilir. Kamp ve doğa tatillerinde yardımınıza koşan bu ürünü sepetinize eklemenizi tavsiye ediyoruz.

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7. En zorlu şartlarda bile yanınızda: Stanley Yetişkin Klasik Vakumlu Çelik Termos

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

En zorlu şartlarda bile yanınızda olan Stanley Yetişkin Klasik Vakumlu Çelik Termos, sıcak ve soğuk tutma özelliği sayesinde her mevsimde yanınızda bulunması gereken ürünler arasında bulunur. Dağcılık sporu ile uğraşan ve kamp tatili yapmayı sevenlerin mutlaka edinmesi gereken termos, 1 litre içecek kapasitesine sahip. 24 saat boyunca soğuk tutabilen ürün, kaliteli materyal yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür ve ömür boyu sizinle kalmaya devam eder. Sızdırma yapmayan vakumlu kapak teknolojisi, termos yan gelse bile içerisindeki içeceği koruma altına alır. Bu ürün sayesinde kampta çay kahve keyfinizi arttırmaya hazır olun!

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8. Sıcak günlerde kamp tatilindeki en büyük yardımcınız: Mobicool Buzluk

Kamp tatilinizin zevkini arttıracak yardımcı ürün önerileri

"Kamp tatili yapmak istiyorum ancak yiyecek ve içecekleri bozulmadan nasıl tutabilirim?" diyorsanız Mobicool Buzluk yardımınıza koşabilir! 24 litre kapasitesi bulunan buzluğu, arabanızın bagajına koyarak her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. İçerisine koyacağınız buz kütleleri sayesinde yiyecek ve içeceklerinizi bozulmadan muhafaza edebilen ürün, kamp tatiline çıkarken yanınızda mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri olur. Kamp, piknik, plaj, dağ sporu ve avcılık gibi hobilerle uğraşanların mutlaka edinmesi gereken ürün; yiyecek ve içeceklerinizi -15 ve +5 derecede 10 saat boyunca muhafaza edebilir.

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kamp malzemeleri
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