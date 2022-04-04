Kamp tutkunlarının yanında mutlaka bulundurması gereken ürünler

Kamp yaparken doğru ürünleri tercih etmek işinizi kolaylaştırabilir. Kamp tutkunlarının kampı keyifli, kolay hâle getiren ve mutlaka yanında bulundurması gereken bazı ürünler var. Siz de bahar ve yaz aylarında kamp yapmak ve eğlenceli aktiviteyi daha konforlu hâle getirmek için ürün satın almak istiyorsanız çadırdan şişme yatağa, termostan kamp ocağına, tencere setinden kamp aydınlatmasına kadar birçok ürünü incelediğimiz yazımıza bakabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Dayanıklı yapısıyla Hannah Hover Çadır

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Bahar ve yaz aylarının en iyi aktiviteleri arasında kamp yapmak gelir. Kamp yapmak isteyenlerin öncelikle iyi bir çadıra sahip olması gerekir. Çadırı seçerken su almamasına ve iç kısmını iyi şekilde havalandıracak pencerelere sahip olmasına dikkat etmelisiniz. Hannah Hover Çadır, geniş iç hacmiyle aynı anda 3 kişinin uyuması için gereken alanı sağlar. 8.5 mm fiberglas çubukları sayesinde kolay kolay devrilmez. Suya direnç gösteren dış kaplaması, yağmur esnasında suyun iç kısma girmesine engel olur. Havalandırma pencereleriyle iyi bir hava sirkülasyonu sağlayan çadır, sıcak havalarda serin kalmanıza yardım eder.

2. Rahat bir uyku için Intex Şişme Yatak

Kamp sırasında mat üzerinde uyumak çoğu kişi için tam bir işkence. Rahat ettirmeyen matlar yüzünden uykunuzu alamayabilirsiniz. Kamp yapmayı seviyor ve gece rahat bir yatakta uyumak istiyorsanız Intex Şişme Yatak'ı tercih edebilirsiniz. Sertlik ayarını kendinize uygun olarak ayarlayabileceğiniz ürün sayesinde geceleri deliksiz bir uyku çekebilirsiniz. Havayı eşit derecede dağıtan sistemi yatağın sarkmasını ve deforme olmasını önler. Bu sayede ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Kadife yüzeyi gece boyu konforlu bir kullanım imkânı verir. Pompasıyla yatağı kısa sürede şişirerek kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz.

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3. Deliksiz uyku için TREKOLOGY Yastık

Kamp sırasında iyi bir uyku çekmek için konforlu bir yastığa sahip olmalısınız. Güne enerjik başlamak için uykunuzu iyi almanıza yardım eden TREKOLOGY Yastık, baş ve bel desteği sayesinde konforlu bir uyku deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Ultra hafif ve kompakt tasarımıyla kolayca taşıyabilirsiniz. Su geçirmeyen yapısıyla ıslak ortamlarda rahatça tercih edebilirsiniz. TPU kumaştan elde edilen ürün, son derece dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım imkânı verir. Kaymaz kauçuk noktaları, uyku sırasında yatak ya da mat üzerinde sürtünmeyi artırarak sağa sola oynamasını önler.

4. Kompakt tasarımıyla DSWW Masa Seti

Kamp yapmayı seviyorsanız yemek yiyebileceğiniz ve rahatça oturabileceğiniz ürünlere sahip olmalısınız. DSWW Masa Seti, yemek yerken daha rahat ve konforlu bir alan sunar. Katlanabilir tasarımıyla hem taşıma sırasında işinizi kolaylaştırır hem araç içinde daha az yer kaplar. Alüminyum alaşım masa üstü, çizilmelere karşı direnç gösterir ve su geçirmez. Bu sayede uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım imkânı verir. Kolay açılıp kapanan seti kurmak ve kapatmak için herhangi bir alete gerek duymazsınız. Plastik ayakları sağlam şekilde yeri kavrayarak kaymanıza ya da düşmenize neden olmaz.

5. Yemek pişirmeyi kolay hâle getiren Lixada Kamp Ocağı

Doğru ürünlere sahip olmadan kampta yemek pişirmek zorlayıcı olabilir. Lixada Kamp Ocağı, 190 ml yakıt alanına sahip. Hızlı ve iyi ısı iletimi sağlayan ocak, yemeklerinizi kısa sürede pişirmenizi sağlar. Bu sayede yemek pişirme faslını kolayca halledebilir ve kampın keyfini daha fazla sürebilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, korozyona karşı direnç gösterir. Katlanabilir tasarımı sayesinde kamp çantanızın içinde fazla yer kaplamaz. Üç destek ayağı bulunan kamp ocağı yeri sağlam şekilde kavrar. Böylece yemek sırasında devrilmez ve güvenli bir pişirme işlemi sunar.

6. Uzun süre sıcaklığını koruyan Stanley Termos

Hem seyahatte hem kampta tercih edebileceğiniz Stanley Termos, 1.9 litre hacme sahip. Çift duvar konstrüksiyon ve vakum insulasyon tasarımıyla ısı kaybına neden olmaz. Bu sayede sıcak sıvıları 45, soğuk sıvıları ise 48 saate kadar muhafaza eder. Ayrıca buzlu içecekleri de 192 saate kadar soğuk tutar. Geniş ağız kısmı sıvıyı kolayca doldurup boşaltmanızı sağlar. Aynı zamanda geniş ağız kısmı sayesinde ürünün içini kolayca temizleyebilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen termos, korozyona karşı direnç gösterir. Sızıntı yapmayan kapak tasarımı sayesinde içindeki sıvının dökülmesini önler.

7. Güçlü aydınlatma özelliğiyle Flintronic LED Kamp Lambası

İster fener ister aydınlatma olarak kullanabileceğiniz Flintronic LED Kamp Lambası, hafif yapısıyla kolay taşınır. 4 farklı parlaklık modundan istediğinizi seçebilirsiniz. Sessiz çalışma özelliği sayesinde gürültü kirliliğine neden olmaz. 3600 mAh pili, uzun saatler boyunca kullanım imkânı verir. 800 lümeni olduğu için daha geniş alanı aydınlatmanıza yardımcı olur. 360 derece aydınlatma özelliğiyle her yeri eşit derece aydınlatır. IP64 koruma sınıfında yer aldığından suya karşı direnç gösterir. Böylece yağmurlu günlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuzu şarj etmek için de tercih edebilirsiniz. Asma aparatıyla çadır içine kolayca yerleştirebilirsiniz.

8. Rahat taşınan QSWL Kamp Sırt Çantası

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Kamp tutkunlarının sahip olması gereken olmazsa olmaz ürünler arasında sırt çantası yer alır. QSWL Sırt Çantası 60 litre geniş iç hacmi sayesinde kamp esnasında ihtiyaç duyduğunuz ürünler için gereken alanı sunar. Su geçirmez özelliğiyle yağmurlu günlerde eşyalarınızın ıslanmasını ve zarar görmesini önler. Oxford ve polyester kumaştan üretilen çanta, yırtılmaya, deforme olmaya karşı direnç gösterir. Bu sayede uzun yıllar boyunca size eşlik eder. S şeklindeki omuz askıları ağırlığın daha az hissedilmesini sağladığı için konforlu kullanım imkânı verir. File arka panelleri hava akışı sağlayarak sırtınızın terlemesini önler.

9. Paslanmaz özelliğiyle Orcamp Kamp Tencere Seti

Orcamp Kamp Tencere Seti, katlanabilir tasarımıyla taşıma sırasında çantanızda fazla yer kaplamaz. Ergonomik ve hafif yapısıyla fazla yüke neden olmaz. Paslanmaz çelikten elde edilen ürün, korozyona karşı direnç gösterir. Bu sayede uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanım imkânı verir. Set; 2 adet tencere, çaydanlık, tava, kepçe ve tahta spatuladan oluşur. Özel materyali sayesinde çizilmeye karşı dayanıklılık gösterir. Kamp sırasında yemeklerinizi hızlı ve kolay şekilde pişirmenize yardımcı olur. Plastik tutma yeri ısıyı tutmadığı için elinizin yanmasını engeller. BPA içermeyen seti gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

10. Temiz çamaşırlar için AGUS Camping Mini Çamaşır & Ayakkabı Yıkama Makinesi

Uzun süreli kamp yapmak isteyenler için kıyafetleri yıkamak sorun olabilir. Elde yıkama işlemi çamaşırlarınızın bozulmasına neden olur ayrıca çamaşırlar tam olarak temizlenmeyebilir. AGUS Camping Mini Çamaşır & Ayakkabı Yıkama Makinesi, sizi bu dertten kurtarır. 3 kg'a kadar yıkama kapasitesine sahip ürün, efor sarf etmeden çamaşırlarınızı kolayca temizlemenize yardım eder. Kapak yay sistemi, su dolum ve boşaltım işlemini kolay hâle getirir. Zaman ayarı sayesinde çamaşırlarınızın yıkama süresini seçebilirsiniz. Su tahliye hortumuyla içindeki suyu rahatça boşaltabilirsiniz. Ürün, 240 watt gücüyle yıkama işlemini kısa sürede bitirir.