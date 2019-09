Kamp yaptığı her yere fidan dikiyor

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, şehir yaşantısından uzaklaşıp, hafta sonlarını kamp yaparak, geçiren insan kaynakları uzmanı Murat Pala (33), konakladığı her yere bir fidan dikiyor.

İnsan kaynakları uzmanı olarak çalışan Murat Pala'nın kamp yapma alışkanlığı, Isparta'da başladı. Yakın arkadaşını 2016'da lenf kanserinden kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşayan Pala, doğanın kendisine iyi geldiğini hissedince gerekli kamp malzemelerini de alarak, sık sık doğada vakit geçirmeye başladı. Pala, çalıştığı firmanın 2018'de Tokat'ta iş yapmaya başlamasıyla şehre geldi. Tokat'a geldikten sonra sosyal medya hesabı açan; kamplarda yaptığı yemekleri ve edindiği tecrübeleri paylaşan Pala, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Pala, aynı zamanda farkındalık oluşturmak için kamp yaptığı her yere fidan dikmeye karar verdi. Kamp yaptığı yerlere, 2 yıldır toplam 200 fidan diken Pala, kendisiyle beraber etkinlik yapmak isteyen arkadaşlarını da teşvik ediyor.

'DOĞA BENİ TEDAVİ ETTİ'

Kamp yapmaya Isparta'da köprü inşaatında çalışırken, başladığını anlatan Murat Pala, "2014 yılında Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Melikler Köprüsü'nün inşaatında çalışıyordum. Orada doğanın içerisindeydik. Tabiatla baş başa. Yemek yapmayı da zaten seviyordum. Süreç bu şekilde gelişti. Bunun temeli aslında şuradan çıkıyor. 2016 Mayıs'ında çok değer verdiğim bir arkadaşımı kanserden kaybettim, lenfomadan. Sonrasında 1 ay boyunca doğanın, ormanın içinde kaldım. Doğa beni tedavi etti, diyebilirim. O yüzden doğayı bırakmıyorum. Her zaman doğanın içindeyim" dedi.

'200'ÜNCÜ FİDANI DİKTİK'

Her hafta sonu ve bazen mesai saati dışında kamp yaptığını belirten Pala "Akşam mesai bitiminde bana yakın gelen Topçam bölgesine gidiyorum. Her gittiğim zaman da yanımda en az bir fidan götürmeye çalışıyorum. Bu fidanları gerek Erbaa Belediyesi gerek Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin ediyorum. Bazen de kendi cebimden parayla satın alıp, bu fidanları doğaya armağan ediyorum. 200'üncü fidanımızı diktik. Karaçam diktik bugün buraya. Zaten bunları tüplü şekilde aldığım için tutmama gibi bir durum olmuyor. Görüştüğüm uzman arkadaşlardan bilgi alarak, daha sonra diktiğim fidanları gelip kontrol ediyorum. Fidanları elimden geldiği kadar dikmeye çalışacağım. Fidan olayında biraz daha desteğe ihtiyacım var. Bazen bu fidanları ücretiyle kendim alıyorum. Bu da bana ekstra bir külfet oluyor. Ama yine de dikmeye devam ediyorum. Arkadaşlarımdan benimle kamp etkinliği yapmak isteyenler olduğunda, onlara birer fidan getirmelerini söylüyorum. Birer fidan getirdikleri zaman ben de onların karınlarını doyuruyorum" diye konuştu.

Kamp tecrübelerini aktarmak için 'lezzet ormanda' adıyla sosyal medya hesabı açtığını kaydeden Murat Pala "Orada edindiğim tecrübeleri paylaşıyorum. İnsanlara faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Tabi bunu da çok iyi bildiğim için değil sadece edindiğim tecrübeler. Bunları doğada öğrenerek, keşfederek, yapıyorum. Tokat'ta keşfedilmeyi bekleyen o kadar bakir bölge var ki bu bölgelerde kamp yaparak, insanların oraları keşfetmelerini sağlamak istiyorum" dedi.