Kampa Giderken Yanınıza Almanız Gereken 6 Kamp Malzemesi

İnsanların gerek fizyolojik gerekse de psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan en iyi aktivitelerden birisi de kampçılıktır. Bu bağlamda her spor aktivitesinde olduğu gibi kampçılıkta da bazı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çadır, uyku tulumu, kamp masası, kamp sandalyesi, termos ve şişme yatak; ideal bir kamp için olmazsa olmaz ürünlerdendir. Ancak herkes kampçılık konusunda tecrübeli olmayabilir. Hal böyle olunca kamp konusunda deneyim sahibi olmayan kişiler bu malzemeleri alırken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmayabiliyor. Oysaki her kamp malzemesi ihtiyaçlara uygun olmayabilir. Çünkü kamp malzemesi satın alırken, kamp yapılacak yerin neresi olduğundan gece hava sıcaklığının kaç dereceye düştüğüne, kampa nasıl gidileceğinden kim ile gidileceğine kadar birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fiyat karşılaştırma sitesi Akakçe de tüm bu kriterleri sizler için listeledi. İşte ideal bir kamp aktivitesi için olmazsa olmaz kamp malzemeleri ve bu malzemeleri satın alırken dikkat edilmesi gerekenler:

1. İhtiyacınıza Uygun Bir Çadır Kampçılıkta olmazsa olmaz kamp malzemelerinin başında çadır gelmektedir. Böylece kendinizi olumsuz hava koşullarından ve böcek, sinek gibi canlılardan izole edebilirsiniz. Ancak çadır alırken unutmamanız gereken önemli hususlar vardır ki onlar da çadırda kalacak kişi sayısı ve kamp yapmaya gideceğiniz yerin ulaşılabilirlik, bitki örtüsü ve hava koşullarına göre karar vermeniz gereken ağırlık ve mevsim kıstaslarıdır. Bu noktada kampa sıklıkla tek başınıza mı, çift olarak mı yoksa grup halinde mi gideceğinizi göz önünde bulundurarak nasıl bir çadıra ihtiyacınız olduğuna karar verebilirsiniz. Zira iki kişilik bir çadırda daha fazla kişiyle kalmak ne kadar konforsuz olacaksa 4 kişilik bir çadırı 2 kişinin taşıyıp yük haline getirmesi de bir o kadar anlamsızdır. Çadır satın alırken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta da konaklayacağınız yerin hava koşullarıdır. Bu bağlamda alacağınız çadırın sizi aşırı sıcak, yağmur ve kar gibi hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklardan koruması gerekmektedir. Bununla birlikte çadır yapılacak yerin konumu da çadır seçiminde dikkat edilmesi gereken kıstaslar arasında yer almaktadır. Çünkü keşif yapıp sürekli yer değiştirecekseniz tercihinizi hafif modellerden yana kullanmalısınız. Aksi takdirde ağır bir çadır yol boyu size güçlük çıkaracaktır. Son olarak çadır kurma konusunda deneyiminiz yoksa da tercihinizi otomatik kurulan çadırlardan yana kullanmanız faydanıza olacaktır. Böylece karlı ve fırtınalı bir havada çadır kurmakla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Siz de bütçe ve ihtiyacınıza uygun en iyi çadır modellerine buradan göz atabilirsiniz. 2. Rahat Bir Uyku için Uyku Tulumu Kampta gece rahat bir uyku geçirmek için ihtiyacınız olan bir şey var ki o da uyku tulumudur. Uyku tulumu sayesinde siz tabiat ananın kollarında rahat bir uyku uyurken, vücut ısınız da kontrol altında olacak. Uyku tulumu alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise kamp yapacağınız yerin gece sıcaklığının en fazla kaç dereceye kadar düştüğüdür. Bunu göz önünde bulundurarak uyku tulumuna karar vermeniz, gece rahat bir uyku uyuyabilmek için önemlidir. Diğer bir dikkat edilmesi gereken unsur da dolgu malzemesidir. Birçok uyku tulumunun içerisinde kaz tüyü ya da sentetik dolgu malzemelerine yer verilmektedir. İki malzeme arasındaki farklılık ise şu şekildedir: Sentetik uyku tulumları daha hesaplı iken, kaz tüyünden imal edilen uyku tulumları ise ısı yalıtımı konusunda daha etkilidir. Ayrıca kaz tüyü uyku tulumları, hafiflikleriyle de öne çıkan kamp malzemeleridir. Bununla birlikte ağırlık da tıpkı çadırlarda olduğu gibi uyku tulumu seçimlerinde de önem arz eden konular arasındadır. Öyle ki kampa yürüyerek ya da motosiklet ve bisiklet gibi taşıma kapasitesi sınırlı olacak şekilde gidildiği takdirde ürünlerin hafif olması önemlidir. Bu noktada kaz tüyü ile doldurulmuş uyku tulumları, sentetik modellere kıyasla daha hafif oldukları için daha doğru bir seçim olabilir.

Akakçe uyku tulumu sayfasıyla uyku tulumu modellerine göz atabilir, en ucuz fiyat avantajıyla satın alabilirsiniz. 3. Kompakt bir Kamp Masası Kamp yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz diğer bir ürün de kamp masasıdır. Öyle ki doğaya karşı yemeğinizi yiyip çayınızı yudumlamak için bir kamp masası hiç de fena olmaz. Ancak yanınıza alacağınız bu masanın taşınabilirliği kolay olmalıdır. Çünkü çadır, uyku tulumu, yiyecekler derken çantanız zaten belli bir ağırlığa ulaşmış olacak. Dolayısıyla bir de ağır bir kamp masası tercih edip yükünüzü katlamak istemezsiniz. Bunun için çok büyük olmayan bir katlanabilir kamp masası tercih etmelisiniz. Ayrıca alacağınız masanın yüzeyinin bezden üretilmiş olması da ağırlığı hafifleten diğer bir unsurdur. Bez kamp masaları, alüminyum ya da plastik masalara kıyasla daha dayanıksız olsa da hafiflikleriyle kampçılara büyük kolaylık sağlar. Üstelik bu modellerin fiyatları, diğer kamp masalarına kıyasla daha ucuzdur. İşbu kamp masası fiyatları olduğunda ise bu ürünlerin fiyatlarının yaz aylarına doğru yükselmesi birçok kişiyi kamp masası satın almaktan geri koyuyor. Halbuki fiyatları takip edip indirimleri anında yakalayan Akakçe ile kamp masalarını en ucuz fiyata satın alabilmek mümkün.

4. Rahat Bir Kamp Sandalyesi



Güzel bir doğa kampında ihtiyaç duyabileceğiniz ürünlerden bir tanesi de kamp sandalyesidir. Kamp sırasında yapacağınız birçok aktiviteyi konforlu bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan kamp sandalyesini yanınızdan eksik etmeyerek evinizdeki rahatlığı doğada da bulabilirsiniz. Bu bağlamda kamp sandalyesi alırken, sandalyenin hafif olması çok önemlidir. Çünkü araçta kaplayacağı yer ve sandalye sayısına bağlı taşıma zorluğu kampı bir çile haline getirebilir. Bunun için katlanır kamp sandalyesi modelleri iyi bir tercih olabilir. Bununla birlikte alacağınız kamp sandalyesinin kolçaklarının olmasına ve burdada bir bardaklığın yer almasına dikkat edebilirsiniz. Diğer bir konu ise özellikle kış aylarında kamp yapıyorsanız, alacağınız kamp sandalyesinin fileli olmamasına özen göstermelisiniz. Çünkü fileli kamp sandalyeleri sırt bölgesini koruyamadığı için rüzgar geçirmektedir. Kamp sandalyelerinde en önemli nokta ise kumaş kalitesidir. Zira kalitesiz kumaşlardan üretilen kamp sandalyeleri, sandalye ayaklarının zemine tam oturmamasına da bağlı olarak kolaylıkla yırtılabiliyor. Kamp sandalyesi alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da taşıma kapasitesidir. Öyle ki kilonuza uygun olmayan kamp sandalyeleri sizi yarı yolda bırakabilir. Son olarak kamp sandalyesi satın almadan önce kullanıcı yorumlarını incelemeyi de unutmamalısınız. Zira alacağınız ürünlerle ilgili yorumlar, ürünün size hitap edip etmediği konusunda fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

5. İçeceklerinizi Saklayacağınız Bir Termos Kış aylarında içinizi ısıtacak, yaz aylarında ise hararetinizi alacak içecekleri saklamak için alacağınız bir termos, kamp için biçilmiş kaftandır. Ancak termostan en iyi şekilde istifade etmek için ürünün ihtiyaçlarınıza uygun olması gerekmektedir. Bu bağlamda termos satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kapasitedir. Zira kampta geçireceğiniz süreyi göz önünde bulundurarak termosun kapasitesine karar vermelisiniz. Bununla birlikte malzeme kıstası da termos satın alırken göz önünde bulundurulması gerekenler arasındadır. Özellikle çelik termoslar dayanıklılık ve yalıtım konusunda oldukça başarılı iken, koku ve tat tutmamalarıyla da öne çıkmaktadırlar. Söz konusu yalıtım iken çift duvarlı ve vakumlu termos modellerinin ısı yalıtımı konusunda çok daha iyi performans sergilediği unutulmamalıdır. Termos kapağının bardak olarak kullanılabiliyor olması da kampa giderken bardak götürme zahmetini ortadan kaldıracağı için önemlidir. Stanley termos modelleri bu özelliklerin birçoğunu bünyelerinde barındırmalarıyla öne çıkmaktadır. Yaz-kış rağbet gören termoslar, kimi zaman indirimli olarak satılsa da bu indirimlerin bazıları yanıltıcı olabiliyor. Neyse ki akakce.com ile bu indirimlerin gerçek olup olmadığı anlaşılabiliyor. İndirim ve fiyatları düzenli olarak takip eden Akakçe, hangi fiyattan indirim yapıldığını tespit ederek indirimin gerçek olup olmadığını ve o ürünün en ucuza nerede satıldığını tek tıkla alışverişçilere sunabiliyor.

6. Evindeki Konforu Doğada Yaşamak İsteyenlere Şişme Yatak Kampa giderken yanınızda götüreceğiniz bir şişme yatak ile evinizdeki yatak konforunu doğada da bulabilirsiniz. İhtiyacınıza göre tercih edeceğiniz tek ya da çift kişilik şişme yatak modelleri ile evinizdeki yatağınızı özlemeyecek kampta da evinizdeki gibi rahat bir uyku çekebileceksiniz. Böylece gün içerisinde dinç bir şekilde doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Peki kamp için alınacak şişme yatak nasıl olmalıdır? Öncelikle şişme yatak almadan önce kamp çadırınızı temin etmiş olmalısınız. Zira şişme yatağı çadırın içerisine kuracağınız için kamp çadırının ölçüleri ile şişme yatağın ölçüleri birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Eğer tek kişilik bir çadırınız varsa ve siz çift kişilik bir şişme yatak alırsanız muhtemelen yatak çadırın içerisine sığmayacaktır. Hal böyle olunca rahat bir uyku için satın almış olduğunuz şişme yatağı kullanamayacaksınız. Bununla birlikte şişme yatak satın alırken, yatağın şişirilme yöntemine de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı şişme yatakları şişirmek için elektrikli pompalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak doğada elektrik olmadığı için bu yatakları şişirmek pek mümkün değildir. Dolayısıyla alacağınız modelin, el/ayak pompası ile şişirilebiliyor olması önemlidir. Son olarak alacağınız yatağın rahatlığı konusundaki soru işaretlerinizi gidermek için de mutlaka kullanıcı yorumlarını okumalısınız. Böylece alacağınız şişme yatağın nasıl bir deneyim sunduğu konusunda fikir edinebilirsiniz.